Силно земетресение разтърси Кипър

© EMSC Земетресение с магнитуд 5,7 по скалата на Рихтер е регистрирано в Кипър днес. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).



Епицентърът на земетресението е бил на 50 км западно от Лимасол, на 18 км източно от Пафос, и е било с дълбочина 14 км.



Трусът е регистриран в 11:31 местно време. Няма данни за пострадали и щети до момента.