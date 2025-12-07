ЗАРЕЖДАНЕ...
|Силно земетресение разтресе Гърция
Епицентърът на земетресението е бил на 36 км западно от Патра, Гърция, на 7 км югозападно от Калаврита, Гърция, на дълбочина 7 км. Трусът е регистриран в 22:48 часа местно време (съвпада с българското).
