ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Силно земетресение разтресе Гърция
Автор: Борислава Благоева 08:39Коментари (0)62
©
Земетресение с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер е регистрирано в Гърция днес. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 36 км западно от Патра, Гърция, на 7 км югозападно от Калаврита, Гърция, на дълбочина 7 км. Трусът е регистриран в 22:48 часа местно време (съвпада с българското).


Още по темата: общо новини по темата: 823
06.12.2025 Земетресение удари Румъния
05.12.2025 Бурята "Байрон" връхлита Гърция
03.12.2025 Очакват ни 2 много силни магнитни бури
30.11.2025 Броят на жертвите на наводненията в Индонезия достигна 417
30.11.2025 Земетресение в Турция
28.11.2025 Земетресение е регистрирано край Бургас
предишна страница [ 1/138 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Мицкоски: Българите може да са още утре в Конституцията!
21:57 / 06.12.2025
Протестът на гръцките фермери затвори и ГКПП "Капитан Петко войво...
17:23 / 06.12.2025
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в Бълга...
12:49 / 06.12.2025
Апокалиптична картина в Северна Гърция
08:25 / 06.12.2025
Почина световноизвестният архитект Франк Гери
22:20 / 05.12.2025
ФИФА удостои Доналд Тръмп с награда за мир
21:31 / 05.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
08:50 / 05.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Изловиха Бербатов
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Експерти: Оптималната температура на климатика в зимен режим е между 20 и 22 градуса
Експерти: Оптималната температура на климатика в зимен режим е между 20 и 22 градуса
21:41 / 05.12.2025
Бербатов с изненадващ самолетен билет
Бербатов с изненадващ самолетен билет
13:18 / 05.12.2025
Огромен корупционен скандал за десетки милиони разтриса Пловдив
Огромен корупционен скандал за десетки милиони разтриса Пловдив
14:08 / 05.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Протести в Гърция
Мигранти и бежанци
Отношенията София-Скопие
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: