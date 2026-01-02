Силно земетресение от 6.5 по Рихтер разтърси Мексико

© Земетресение с магнитуд 6.5 по скалата на Рихтер разтърси днес Гереро, Мексико. Това става ясно от справка на ФОКУС в Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).



Земетресението е регистрирано на 65 км североизточно от Акапулко де Хуарес, Мексико, на 15 км северозападно от Сан Маркос, Мексико, на дълбочина 35 км.



Трусът е регистриран в 7:58 местно време (15:58 българско време).Издадено е предупреждение за опасност от вълни цунами.