Силно земетресение край бреговете на остров в Япония

Земетресение с магнитуд от 5.1 по скалата на Рихтер е регистрирано днес край източния бряг на най-големия остров в Япония – Хоншу. Това показва справка на официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).



Трусът е регистриран на 165 км източно от Нарита, Япония, 129 км югоизточно от Хасаки, Япония, на дълбочина 10 км.