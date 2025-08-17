ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Силна буря отнесе покрив на блок в район с много българи в САЩ
Стихията нанесе сериозни щети в предградието Маунт Проспект, където се намират българският културен център "Българика" и известна българска сладкарница. Този жилищен блок е и част от комплекс, в който живеят най-малко 5 български домакинства, предава Нова.
Покривът на блока е не просто повреден, а отнесен като от торнадо. Щети има по автомобили, прозорци, паркинга и терасите на жителите.
Районът е отцепен, а полицията и пожарната не допускат преминаващи. Все още няма информация за ранени хора.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Тръмп: Путин настоява Украйна да отстъпи Донецка област
19:38 / 16.08.2025
Българка беше прободена 10 пъти с нож в Гърция
18:57 / 16.08.2025
Тръмп: Всички са съгласни!
13:13 / 16.08.2025
Зеленски коментира разговора си с Доналд Тръмп
11:05 / 16.08.2025
Международен журналист: В Аляска е постигнато предварително спора...
11:58 / 16.08.2025
Бивш министър на отбраната: Путин е агресор и военен престъпник
11:40 / 16.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
Вдигат минималната работна заплата
20:32 / 15.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS