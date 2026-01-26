Силен снеговалеж в Германия предизвика стотици катастрофи

© Силен и обилен снеговалеж и проливен дъжд нарушиха днес, 26 януари, движението в големи части на Германия. Сериозни смущения в сутрешния трафик, наложиха в някои части на страната общественият транспорт и училищните занятия да бъдат спрени, съобщава WNOZ



В южната част на страната, особено в Баден-Вюртемберг и Бавария, обилните снеговалежи доведоха до голям брой пътнотранспортни произшествия и задръствания. Полицията съобщи за 97 пътнотранспортни произшествия в източната провинция Тюрингия в рамките на осем часа. Четири от тях са довели до наранявания. Според актуалната информация, това са леки наранявания. Има и многобройни съобщения за заседнали в снега превозни средства.



В околностите на Улм полицията регистрира над 50 произшествия до сутринта, докато в района на Ройтлинген са регистрирани над 100 произшествия, при които едно дете е леко ранено. Материалните щети се измерват в стотици хиляди евро.



В Берлин движението на трамваите беше спряно тази сутрин поради замръзнали въздушни линии, съобщи градската транспортна компания, препоръчвайки на гражданите да използват метрото, градските влакове и автобусите.



В област Щендал в Саксония-Анхалт целият обществен транспорт беше временно спрян.



Лошото време засегна и железопътните услуги. Влаковете между Берлин и Росток, както и между Берлин и Щралзунд, бяха напълно спрени.



Снежният фронт достигна Югозападна Германия снощи, като в някои райони паднаха до 25 сантиметра сняг.



По-късно днес предупрежденията за поледици бяха отменени за североизточните провинции Мекленбург-Предна Померания и Бранденбург, както и предупрежденията за тежки метеорологични условия за части от Северна Бавария заради снеговалеж.



Близо до Вайнсберг, в югозападната провинция Баден-Вюртемберг, 15 до 20 автомобила и товарни камиона заседнаха в снега през нощта на път, свързващ две автомагистрали, съобщи полицията.



В близост до Нюрнберг автомобил поднесе на заледен път и се удари в стълбите на църква. Спасителни екипи откараха 34-годишния шофьор в болница с леки наранявания.



Метеоролозите предупреждават, че снеговалежите ще продължат през деня, с възможност за нови проблеми с трафика.