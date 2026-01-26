ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Силен снеговалеж в Германия предизвика стотици катастрофи
Автор: Борислава Благоева 22:11Коментари (0)47
©
Силен и обилен снеговалеж и проливен дъжд нарушиха днес, 26 януари, движението в големи части на Германия. Сериозни смущения в сутрешния трафик, наложиха в някои части на страната общественият транспорт и училищните занятия да бъдат спрени, съобщава WNOZ

В южната част на страната, особено в Баден-Вюртемберг и Бавария, обилните снеговалежи доведоха до голям брой пътнотранспортни произшествия и задръствания. Полицията съобщи за 97 пътнотранспортни произшествия в източната провинция Тюрингия в рамките на осем часа. Четири от тях са довели до наранявания. Според актуалната информация, това са леки наранявания. Има и многобройни съобщения за заседнали в снега превозни средства.

В околностите на Улм полицията регистрира над 50 произшествия до сутринта, докато в района на Ройтлинген са регистрирани над 100 произшествия, при които едно дете е леко ранено. Материалните щети се измерват в стотици хиляди евро.

В Берлин движението на трамваите беше спряно тази сутрин поради замръзнали въздушни линии, съобщи градската транспортна компания, препоръчвайки на гражданите да използват метрото, градските влакове и автобусите.

В област Щендал в Саксония-Анхалт целият обществен транспорт беше временно спрян.

Лошото време засегна и железопътните услуги. Влаковете между Берлин и Росток, както и между Берлин и Щралзунд, бяха напълно спрени.

Снежният фронт достигна Югозападна Германия снощи, като в някои райони паднаха до 25 сантиметра сняг.

По-късно днес предупрежденията за поледици бяха отменени за североизточните провинции Мекленбург-Предна Померания и Бранденбург, както и предупрежденията за тежки метеорологични условия за части от Северна Бавария заради снеговалеж.

Близо до Вайнсберг, в югозападната провинция Баден-Вюртемберг, 15 до 20 автомобила и товарни камиона заседнаха в снега през нощта на път, свързващ две автомагистрали, съобщи полицията.

В близост до Нюрнберг автомобил поднесе на заледен път и се удари в стълбите на църква. Спасителни екипи откараха 34-годишния шофьор в болница с леки наранявания.

Метеоролозите предупреждават, че снеговалежите ще продължат през деня, с възможност за нови проблеми с трафика.


Още по темата: общо новини по темата: 851
25.01.2026 »
18.01.2026 »
11.01.2026 »
11.01.2026 »
11.01.2026 »
10.01.2026 »
предишна страница [ 1/142 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Гръцки депутат: Продават се наследствени имоти на български гражд...
12:31 / 26.01.2026
Най-малко седем загинали при снежната буря в САЩ
08:07 / 26.01.2026
Блокада на всички гранични пунктове: Превозвачи от съседните на Б...
20:20 / 25.01.2026
Голяма хотелска верига затваря половината от обектите си
07:41 / 25.01.2026
Преговорите между Украйна, Русия и САЩ ще продължат на 24 януари ...
22:13 / 23.01.2026
Освободиха собственика на изгорелия на Нова година бар в Швейцари...
20:20 / 23.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Природни стихии
Парламентарни избори 2026 година
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: