Шести ден търсят майката на известна телевизионна водеща в САЩ

© Продължава търсенето на майката на известната американска телевизионна водеща Савана Гътри. Властите смятат, че 84-годишната жена е отвлечена. Голям екип на ФБР беше в имота ѝ в град Тусон, след като снощи е получено ново съобщение от евентуалните похитители.



Преди 3 дни беше получено искане за откуп за Нанси Гътри. В него имаше два крайни срока – 5-и или 9-и февруари. Не беше обявено публично какво искат и заплашват да направят похитителите. Разследването се бави от множество искания за откуп в криптовалути, за които властите смятат, че не са от похитителите, а опит за измама, информира NOVA.



Случаят предизвика голям отзвук в Съединените щати. Савана Гътри, която трябваше да е водеща на предаванията от Олимпийските игри, не е на екран.