ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Септември е един от най-добрите месеци за почивка в Гърция
Луксозни апартаменти в района на Орфанския залив - Офринио, Кавала, Неа Перамос и други вече предлагат нощувка за 80 евро на вечер. А някои свалиха до 70 евро.
Популярни и евтини дестинации, които харесват българите, са Халкидики, Аспровалта, Олимпийската ривиера и о-в Тасос, където може да се намери нощувка за семейство в малки хотели или къщи за гости на изгодни цени до 80 евро. Освен това, в края на сезона ресторантите често предлагат по-бюджетни менюта, а плажовете са далеч по-спокойни.
След три часа път от София до Бяло море получаваш през септември спокойно море, прясна риба и узо, казват туроператорите.
През септември гърците очакват столичани и жителите на Пиринско през уикендите. Но и сърбите също избират това лято Бяло море за своя отдих. Има десетки български хотели в южната ни съседка, които също драстично свалиха цените и вече двама души могат да почиват за пет дни на Бяло море за 700 лева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 691
|предишна страница [ 1/116 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Показаха още един дизайн за новите български евромонети
22:14 / 22.08.2025
Земетресение разтърси Западна Турция
16:18 / 22.08.2025
Силно земетресение в Румъния
16:20 / 22.08.2025
Нова такса на известен гръцки плаж попари летуващи
10:04 / 21.08.2025
Остраняват чадърите, които незаконно някои туристи оставят по пл...
19:57 / 20.08.2025
Традиционна и любима храна в Гърция се превръща в лукс
10:27 / 20.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:31 / 20.08.2025
Генерале, честито!
08:47 / 20.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS