"Сделката за "Лукойл" е чиста раздяла
Автор: Николина Александрова 19:04
©
Изпълнителният директор на Gunvor Group Торбьорн Торнквист заяви, че сделката за придобиване на международните активи на санкционирания руски производител на петрол "Лукойл" PJSC представлява "чиста раздяла" за активите и трябва да бъде одобрена от регулаторните органи.

"Смятаме, че сделката отговаря на всички изисквания и опасения, които могат да възникнат при транзакция от такъв мащаб и предвид участващите страни“, заявява Торнквист в интервю за Bloomberg. Той изключва възможността за обратно изкупуване на активите, ако санкциите срещу "Лукойл" бъдат отменени.

"Това е чиста раздяла, в момента, в който сделката бъде сключена, всичко приключва.“

Миналата седмица "Лукойл" обяви, че е постигнала споразумение да продаде на Gunvor своята обширна международна мрежа от нефтени кладенци, рафинерии и бензиностанции, както и търговския си портфейл.

Ако сделката бъде финализирана, това ще бъде голям успех за Gunvor, голям търговец на петрол и газ, който има дългогодишни връзки с руската енергийна индустрия. През 2014 г. съоснователят на компанията Генадий Тимченко беше санкциониран от САЩ, които твърдяха, че руският президент Владимир Путин има "инвестиции в Gunvor“, което компанията последователно отрича.

Торнквист коментира, че според него всички опасения на властите относно продължаващото руско влияние върху портфейла ще бъдат разсеяни. "Ние сме доста уверени, че тази сделка отговаря на всички важни изисквания", заявява той.

Миналия месец САЩ включиха "Лукойл" и руския петролен гигант "Роснефт" PJSC в черния списък като част от новата инициатива за прекратяване на войната в Украйна чрез лишаване на Москва от приходи. Последващата сделка на Gunvor подлежи на одобрение от Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ, както и от други органи.

Като част от санкциите, "Лукойл "и търговското му подразделение Litasco имат кратък срок, в който да прекратят бизнес отношенията си. Gunvor води преговори с американските регулаторни органи, за да си осигури удължаване на лиценза за сделки с руската компания.

Американският лиценз изтича на 21 ноември и Торнквист заявява, че очаква удължаване, подобно на това, което беше предоставено на германското подразделение на Роснефт – шестмесечно отсрочване.

"Абсолютно необходимо е да получим удължаване", коментира той в кулоарите на конференцията Adipec в Абу Даби.

Торнквист, който притежава около 85% от Gunvor, смята, че активите на Лукойл ще помогнат на неговата компания, тъй като пазарите на петрол стават все по-натоварени и конкурентни. Търговските маржове отслабнаха през тази година, а печалбите на Gunvor спаднаха с 71% през първата половина.

"Все пак, някои активи биха могли да бъдат прехвърлени на други страни", посочва той.

"Ясно е, че има активи, които според нас би било по-добре да останат в други ръце", посочва той, добавяйки, че е "преждевременно" да се обсъждат по-подробни детайли.


Статистика: