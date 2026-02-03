Самолет се разби във Великобритания

© Sky News Малък самолет се разби край Манчестър, предава Sky News. На борда му е имало двама души, като към момента не е ясно какво е състоянието им.



Машината е Cirrus SR20 – лек, едномоторен самолет, предназначен за най-много петима души. По думите на очевидци при падането е била активирана аварийната парашутна система на лекия самолет. Предполага се, че може да е имало отказ в двигателя.



На мястото на катастрофата веднага са изпратени десетки аварийни екипи, пожарникари и спасители. Работата по изясняването на причините за катастрофата продължава.