|СЗО: Почти всяка трета жена е била жертва на домашно или сексуално насилие
Според данните само през последната година 316 милиона жени, или около 11% от всички жени над 15 години, са пострадали от физическо или сексуално посегателство, извършено от интимен партньор. Прогресът в намаляването на този вид насилие остава минимален - едва 0,2% годишно през последните двайсет години.
Докладът включва и първите глобални оценки на сексуално насилие от непартньори. Оказва се, че 263 милиона жени са преживели такова насилие, но експертите отбелязват, че реaлният брой вероятно е по-висок заради страха и стигмата, които възпират жертвите да съобщят за случилото се.
СЗО предупреждава, че насилието води до тежки здравни последици: от нежелана бременност и полово предавани инфекции до депресия и хронични заболявания.
Организацията отбелязва и сериозен недостиг на финансиране: само 0,2% от световната помощ за развитие през 2022 г. е била насочена към програми за борба с насилието по полов признак, а ресурсите през 2025 г. дори намаляват.
Генералният директор на СЗО д-р Тедрос Адханом Гебрейесус заявява, че "никое общество не може да бъде безопасно или справедливо, докато половината от населението му живее в страх“.
Паралелно с доклада от организацията представят и нова версия на рамката RESPECT Women, която предлага доказани стратегии за превенция и защита на жените, включително в хуманитарни ситуации.
