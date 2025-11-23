СЗО: Почти всяка трета жена е била жертва на домашно или сексуално насилие

© Getty Images Нов доклад на Световната здравна организация (СЗО) разкрива мащаба на едно от най-сериозните глобални нарушения на човешките права: 840 милиона жени са били жертви на насилие от партньора си или на сексуално насилие през живота си. Това означава, че почти една от три жени е преживяла подобен тип злоупотреба.



Според данните само през последната година 316 милиона жени, или около 11% от всички жени над 15 години, са пострадали от физическо или сексуално посегателство, извършено от интимен партньор. Прогресът в намаляването на този вид насилие остава минимален - едва 0,2% годишно през последните двайсет години.



Докладът включва и първите глобални оценки на сексуално насилие от непартньори. Оказва се, че 263 милиона жени са преживели такова насилие, но експертите отбелязват, че реaлният брой вероятно е по-висок заради страха и стигмата, които възпират жертвите да съобщят за случилото се.



СЗО предупреждава, че насилието води до тежки здравни последици: от нежелана бременност и полово предавани инфекции до депресия и хронични заболявания.



Организацията отбелязва и сериозен недостиг на финансиране: само 0,2% от световната помощ за развитие през 2022 г. е била насочена към програми за борба с насилието по полов признак, а ресурсите през 2025 г. дори намаляват.



Генералният директор на СЗО д-р Тедрос Адханом Гебрейесус заявява, че "никое общество не може да бъде безопасно или справедливо, докато половината от населението му живее в страх“.



Паралелно с доклада от организацията представят и нова версия на рамката RESPECT Women, която предлага доказани стратегии за превенция и защита на жените, включително в хуманитарни ситуации.