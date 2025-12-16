ЗАРЕЖДАНЕ...
|СБУ обяви Филип Киркоров за издирване
"Всички знаят къде да ме търсят. Намирам се в страната си – Русия. Очевидно СБУ, поради липса на други медии, е решила да направи фурор, използвайки известното ми име. Това означава, че нямат други медии“, заяви той.
На 16 декември беше съобщено, че СБУ е обявила певеца за издирван. Както се съобщава, информация за него е била добавена към списъка с издирвани лица на 30 октомври, но едва сега е оповестена публично.
На 28 октомври Главната прокуратура на Украйна обяви, че Филип Киркоров е обвинен задочно за концертите си в Крим и Донецката народна република.
Известно е, че артистът редовно е участвал в концерти в региони, които Киев счита за свои. СБУ припомни също, че на 18 март 2021 г. певецът е участвал в митинг-концерт на стадион "Лужники“ в Москва, където е подкрепил присъединяването на Крим към Русия.
През 2022 г., добавиха украинските правоохранителни органи, руският певец е посетил военна болница във Феодосия, където е подкрепил руските войски, а през 2024 г. е пял във военна болница в Горловка.
Преди това Полина Агуреева, актриса от телевизионния сериал "Ликвидация“, е била обявена за издирване в Украйна.
