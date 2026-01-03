ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|САЩ обвиниха Мадуро и съпругата му в наркотероризъм
"Николас Мадуро и съпругата му Селия Флорес имат повдигнати обвинения в Южния окръг на Ню Йорк. Николас Мадуро е обвинен в заговор за извършване на наркотероризъм, заговор за внос на кокаин, притежание на оръжия и разрушителни устройства и заговор за притежание на оръжия и разрушителни устройства срещу Съединените щати“, написа тя.
"Те скоро ще се изправят пред пълния гняв на американското правосъдие на американска земя“, добави Бонди.
Главният прокурор също благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп и на американските военни за "невероятната и успешна операция по задържането на тези двама предполагаеми международни наркотрафиканти“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 6
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Как световните лидери оценяват атаката на САЩ срещу Венецуела
14:52 / 03.01.2026
Ландау: Операцията във Венецуела приключи
14:05 / 03.01.2026
Кой е Николас Мадуро: Шофьорът на автобус, който стана президент ...
13:06 / 03.01.2026
Тръмп: Мадуро е заловен и експулсиран от страната
12:13 / 03.01.2026
Мадуро обяви извънредно положение в цяла Венецуела, военните са м...
13:07 / 03.01.2026
Fox News: САЩ нанасят удари по територията на Венецуела
11:07 / 03.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
07:15 / 01.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS