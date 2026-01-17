ЗАРЕЖДАНЕ...
|САЩ обвиниха Европа в преувеличена реакция на плановете на Тръмп да завземе Гренландия
Според него американската анексия на острова е "въпрос между САЩ, Дания и Гренландия“.
Дипломатът заявява, че географското положение на Гренландия я прави централен елемент от американската отбрана и всъщност това е било очевидно отдавна.
"Тъй като ледът се топи и пътищата в Арктика се отварят, сигурността на Арктика, а оттам и сигурността на Гренландия, която е северният фланг на континенталната част на САЩ, е от решаващо значение“, посочва Уитакър.
Дипломатът уверява, че въпросът за принадлежността на Гренландия може да бъде решен без ескалация.
"Европа понякога е склонна да реагира прекалено бурно всеки път, когато се обсъжда някакъв въпрос. Това е едно от нещата, при които трябва да надделее здравият разум“, заявява Уитакър.
"ФОКУС" припомня, че днес 17 януари в столицата на Дания, Копенхаген, се провежда простест срещу плановете на американския президент Доналда Трампа да поеме контрол над острова. Протести се провеждат и в редица градове на Гренландия.
