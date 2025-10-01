ЗАРЕЖДАНЕ...
|Руски обстрел прекъсна захранването в АЕЦ "Чернобил"
"В резултат на електрически колебания, Новото защитно укритие – ключово съоръжение, което изолира разрушения четвърти енергоблок на Чернобилската АЕЦ и предотвратява изпускането на радиоактивни материали в околната среда – остана без захранване“, заявиха от министерството в Telegram.
Украйна съобщи, че защитното съоръжение, в което се намира повреденият реактор, е останало без ток и че специалисти в момента работят за възстановяване на електрозахранването. Киев не уточни последствията от прекъсването на тока, а Москва не направи незабавно коментар, съобщава Нова тв.
