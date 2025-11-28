ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Русия с неуспешен тест на ядрена ракета
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:04 / 28.11.2025Коментари (0)937
©
Русия е претърпяла неуспешен тест на междуконтинентална балистична ракета (МБР), след като изстрелването ѝ от полигона Ясний в Оренбургска област завършило с експлозия само секунди след изстрелването. Ракетата се издигнала на около 200-400 метра, преди да детонира във въздуха и да се разбие обратно на земята, оставяйки след себе си видим лилав токсичен облак.

Инцидентът се случил на площадката за изстрелване Ясний - място, където се намират както космодрум, така и база на руските стратегически ракетни войски. Това е едно от малкото съоръжения в страната, способни да изстрелват ракети с голям обсег, включително междуконтинентални балистични ракети, оборудвани с ядрени бойни глави.

Изданието за отбрана Defense Express съобщи, че цветът на облака е характерен за силно токсичните горива, използвани в някои ракетни системи, проектирани от Съветския съюз. В доклада се казва: "Такъв цвят е присъщ само на ракети, които използват доста токсично гориво - азотен тетроксид и несиметричен диметилхидразин, по-известен като "амил“ и "хептил“,пишат от Блиц.

 

Тези хиперголични химикали са често срещани в тежките междуконтинентални балистични ракети с течно гориво, като например Р-36М2 "Воевода“, широко известна на Запад като "Сатана“, и в по-нови системи като РС-28 "Сармат“, която Русия рекламира като своя стратегическа ракета от следващо поколение.

Точният тип ракета, участвала в неуспешния тест, не е потвърден. Анализатори от Defense Express отбелязаха, че профилът на повредата наподобява минали инциденти, включващи ракетата "Сармат“, заявявайки, че "това може да е било тест на ракетата "Сармат“.

Изданието припомни, че на 21 септември 2024 г. предишен тест на "Сармат“ "е експлодирал в силоза на космодрума Плесецк“, унищожавайки инфраструктурата за изстрелване.

Други регионални източници предполагат, че неуспешният тест може да е свързан с Р-36М2 "Воевода“, която остава в ограничена експлоатация, но е закъсняла за изпитания за удължаване на срока на експлоатация.

Руските военни служители отказаха да коментират инцидента, въпреки разпространението на видеоклипове на очевидци и доклади от местни жители, които са видели и записали неуспешното изстрелване и последствията.

Наблюдението на лилав дим е особено обезпокоително, тъй като хиперголните горива представляват изключителна опасност за хората и околната среда. Както отбеляза Defense Express, "хептилът има силни токсични и мутагенни ефекти и е смъртоносен във високи концентрации“.

Съединенията могат да замърсят почвата, водата и въздуха, като ефектите се задържат дълго след катастрофата.

Неуспешният тест идва в момент, когато Русия е засилила стратегическите си послания около ядрената си система за възпиране и е обявила множество усилия за модернизация на ракети с голям обсег. Кремъл многократно е рекламирал системи като "Сармат“ като бъдещи стълбове на ядрената си триада, но публичните провали хвърлят съмнение върху сроковете и оперативната готовност.

Нещо повече, самолет RC-135S Cobra Ball на американските военновъздушни сили – борден номер 61-2662 – наскоро беше разположен в Анкъридж, Аляска.

Самолетът се присъедини към друг Cobra Ball, 62-4128, който пристигна по-рано от авиобазата Кадена. Движението беше подчертано от авиационни наблюдатели, които отбелязаха, че "изглежда, че се провежда руска ракетна изпитателна операция, която те не искат да пропуснат“, което предполага, че Съединените щати може би разполагат специализирани разузнавателни самолети за наблюдение на активността на ракетите с голям обсег.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Взрив на танкер в Черно море
22:10 / 28.11.2025
Семейството от Германия вероятно e отровeнo с фосфин
09:00 / 28.11.2025
Броят на жертвите в пожара в Хонконг достигна 83 души
20:28 / 27.11.2025
Простреляха двама войници от Националната гвардия на САЩ до Белия...
22:34 / 26.11.2025
Гей браковете, сключени в държава членка на ЕС, вече ще се призна...
22:52 / 25.11.2025
CBS News: Украйна се съгласи с мирното предложение на САЩ
16:33 / 25.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
13:25 / 28.11.2025
БТР съобщиха скръбна вест
БТР съобщиха скръбна вест
14:02 / 27.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
08:53 / 27.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бури и градушки 2024
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: