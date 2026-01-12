© Жител на румънския град Сучава плати данъците си с пет килограма монети. Недоволният човек отишъл до гишето в кметството с монети от 5, 10 и 50 бани, съобщи Digi24.



Жителят на Сучава публикува два видеоклипа във Facebook – "Платете данъците си - част 1“ и "Платете данъците си- част 2“ – в които показва как е отишъл във финансовата администрация, за да плати данъците си с огромното количество монети. Той приготвил от вкъщи торби с точните суми за таксата за смет, като сложил в торбите монети с различни номинали, смесил ги и отишъл във финансовата администрация към края на работния график. Служителят на гишето го помолил да изчака, като обяснил, че е необходим кантар, който трябва да се донесе от хазната. "Много ни помогнахте, нали?“, казва служителят на гишето, на което данъкоплатецът отговаря: "Ами точно така! Нямах къде другаде да ги сменя. Какво мога да направя, госпожо, защото никой няма да иска да ги смени. Не са ли всичко това румънски пари?“. Служителката предлага на мъжа да обмени пари на машина, разположена в супермаркет, а той се шегува с нея: "Хайде, ще ви чакам, добре, вървете, а аз ще остана тук!“.



"Нарочно го направихте, но няма проблем“, казва чиновникът, на което жителят на Сучава отговаря, смеейки се: "Хайде, госпожо, не го направих нарочно, повярвайте ми, това са парите, които спестих. Не ми се сърдете. Нямах повече пари за общината, казвам ви истината! И дори това беше трудно да донеса, защото тежи пет килограма. Но поне ги давам от цялото си сърце, повярвайте ми!“, казва данъкоплатецът.



В публикацията в социалната мрежа той изрази "истинското си уважение към дамите на гишето“, които броиха парите. "Шефовете трябваше да направят преброяването!“, написа данъкоплатецът.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.