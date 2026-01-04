ИЗПРАТИ НОВИНА
Рубио: САЩ не са във война с Венецуела и нямат войски на място
Автор: Борислава Благоева 20:36
©
Държавният секретар на САЩ  Марко Рубио днес отрече САЩ да са във война с Венецуела. Той обяви това по време на интервю, предава Sky News 

"Няма война... Искам да кажа, ние сме във война срещу организации за трафик на наркотици, това не е война срещу Венецуела.

"Ние прилагаме американските закони по отношение на петролните санкции. Санкционирали сме организации. Отиваме в съда, получаваме заповед, конфискуваме тези лодки с петрол и това ще продължи.“

Той добави, че в момента няма американски сили на място във Венецуела. Според Рубио американските войски са били на на венецуелска земя само "за около два часа“, когато са провеждали операцията по залавянето на Мадуро.

Припомняме, че вчера американският президент Доналд Тръмп заяви, че правителството му не се страхува да разположи войски на място, ако е необходимо.

В интервюто си за NBC Рубио многократно бе запитан за твърдението на Доналд Тръмп, че САЩ ще "управляват“ Венецуела докато премине прехода към нова власт в страната.

Държавният секретар отговори уклончиво на молбата да коментара думите на американския президент.

"Ето какво е най-важното... очакваме да видим промени във Венецуела, промени от всякакъв вид, дългосрочни и краткосрочни.“

"Искаме Венецуела да се движи в определена посока, защото не само смятаме, че това е добре за народа на Венецуела, но е и в наш национален интерес.

Исканията към лидерите на Венецуела

Рубио поясни, че тези промени включват прекратяване на предполагаемия трафик на наркотици и присъствието на Иран и Хизбула в страната.

Той добави, че петролната индустрия на страната не трябва да се използва за обогатяване на всички ''американски противници'' по света, вместо да е в полза само на Венецуела и САЩ.

Ролята на Мачадо

На въпроса защо САЩ не искат да работят с лидера на опозицията Мария Корина Мачадо за прехода във Венецуела, Рубио отговори, че правителството е фокусирано върху "справянето с непосредствената реалност“.

"За съжаление, по-голямата част от опозицията вече не присъства във Венецуела.

"Имаме краткосрочни неща, които трябва да бъдат разгледани веднага. Всички искаме да видим светло бъдеще за Венецуела... но говорим за това какво ще се случи през следващите две, три седмици, два, три месеца.“

Рубио за бъдещите избори

Държавният секретар също отказа да посочи дата за бъдещи избори във Венецуела.

"Всичко това според мен е преждевременно в този момент. Има много работа за вършене тук... нека бъдем реалисти: това, върху което сме фокусирани в момента, са всички проблеми, които имахме с тях, когато Мадуро беше там.“


