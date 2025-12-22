ЗАРЕЖДАНЕ...
|Размяна на юмруци в турския парламент
Турските народни представители си размениха в центъра на залата хаотично юмруци в продължение на 10 минути, предаде Turkiye Today.
Боят започва след разгорещен разговор между депутата от Партията на справедливостта и развитието в Бурса Мустафа Варанк и заместник-председателя на групата на Републиканската народна партия Гьохан Гюнайдин.
Председателят на парламента Нуман Куртулмуш прекрати заседанието след като охраната в парламента не успява да раздели биещите се депутати.
Въпреки ескалацията Законът за бюджета на централното правителство за 2026 г. беше одобрен с 320 гласа "за“ и 249 "против“, а Законът за окончателните сметки за 2024 г. беше приет с 316 гласа "за“ и 247 "против“.
