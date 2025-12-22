ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Размяна на юмруци в турския парламент
Автор: Елена Николова 19:45Коментари (0)215
© Turkiye Today
Вчера вечерта, по време на последния ден от обсъжданията на бюджета, в турския парламент избухна бой между управляващата Партия на справедливостта и развитието (AK Party) и депутатите от основната опозиционна Републиканска народна партия (CHP).

Турските народни представители си размениха в центъра на залата хаотично юмруци в продължение на 10 минути, предаде Turkiye Today.

Боят започва след разгорещен разговор между депутата от Партията на справедливостта и развитието в Бурса Мустафа Варанк и заместник-председателя на групата на Републиканската народна партия Гьохан Гюнайдин.

Председателят на парламента Нуман Куртулмуш прекрати заседанието след като охраната в парламента не успява да раздели биещите се депутати.

Въпреки ескалацията Законът за бюджета на централното правителство за 2026 г. беше одобрен с 320 гласа "за“ и 249 "против“, а Законът за окончателните сметки за 2024 г. беше приет с 316 гласа "за“ и 247 "против“.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Умеров обяви началото на нов кръг от преговори между Украйна и СА...
18:50 / 21.12.2025
Русия прекрати военните си споразумения с България и още 10 европ...
12:10 / 21.12.2025
Девет убити и 10 ранени след масова стрелба в Йоханесбург
10:00 / 21.12.2025
Рекордни намаления: Пуснаха зеленчуци за по 11 стотинки на килогр...
08:58 / 21.12.2025
Епстийн искал да му "доставят по-светлокожи малолетни момичета"
13:50 / 20.12.2025
Мицкоски пак влезе в спор с Гърция: За мен "Македония" е свещено ...
12:51 / 20.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Винетки 2026
Зима 2025/2026 г.
Поскъпване на хранителните продукти
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: