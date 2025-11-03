ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
"Райнметал" ще строи фабрика за барут и в Румъния
Автор: Елиза Дечева 17:27Коментари (0)17
©
Rheinmetall и румънската компания Pirochim Victoria създават съвместното предприятие Rheinmetall Victoria SA за производство на барут и модулни горива. Това обявиха от компанията в сайта си. 

Споразумението бе подписано днес в присъствието на Армин Папергер, главен изпълнителен директор на Rheinmetall AG, и Илие Боложан, министър-председател на Румъния.

"Новото производствено съоръжение в Румъния е още една стъпка към нашата цел да постигнем годишен производствен капацитет от 20 000 тона барут до 2030 г.“. каза Папергер.

Rheinmetall има 51% дял, а Pirochim Victoria - 49%.

Производственият завод ще бъде построен във Виктория, окръг Брашов. Очаква се съвместното предприятие да създаде близо 700 работни места. Очакваният годишен производствен капацитет е около 300 000 модулни заряда с барут, изискващи приблизително 750 тона.


Още по темата: общо новини по темата: 8
31.10.2025 Министър Дилов за "Райнметал": Няма недостиг на гориво в България
30.10.2025 В Карлово гласуват важно решение за новия завод за барут
29.10.2025 Стефан Янев за Rheinmetall: Говори се за хиляда работни места, но ми е трудна тази сметка
28.10.2025 "Величие": БСП подкрепят на местно ниво спирането на завода за барут на "Райнметал"
28.10.2025 Подписаха договора за новия завод за барут и боеприпаси в Пловдивска област
28.10.2025 Мегаинвестицията, която ще отвори нови хиляда работни места в Пловдивска
област
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Зеленски: Украйна получи обещаните Patriot от Германия
17:16 / 02.11.2025
Лавина затрупа петима души
17:56 / 02.11.2025
Силно земетресение разтърси Западна Турция
15:26 / 02.11.2025
Крал Чарлз III и кралица Камила: Ужасени и шокирани сме!
14:04 / 02.11.2025
Двама души продължават да се борят за живота си след атаката във ...
14:04 / 02.11.2025
Най-малко девет души са били намушкани във влак във Великобритани...
08:21 / 02.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
19:47 / 01.11.2025
Важни новини за пенсионерите
Важни новини за пенсионерите
16:38 / 01.11.2025
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
10:46 / 02.11.2025
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
16:16 / 02.11.2025
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
09:27 / 03.11.2025
Трети моторист почина в Пловдив
Трети моторист почина в Пловдив
20:36 / 01.11.2025
Лекарка: 2 часа и половина след удара трупът на моториста бе на платното
Лекарка: 2 часа и половина след удара трупът на моториста бе на платното
21:03 / 01.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Строят най-големия завод за барут в Европа на терена на ВМЗ Сопот
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Убийство на циганин крадец край Пловдив
Коледно-новогодишни празници 2025-2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: