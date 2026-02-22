Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия

© 123-ма пътници останаха заключени в самолет на Lufthansa за една нощ в Мюнхен, съобщи RTL, цитиран от bTV.



Полет LH 244 е трябвало да излети за Копенхаген в 21:30 часа на 19 февруари. Без достатъчно храна, напитки или одеяла, пътниците обаче били затворени в Airbus A320. Как е възможно това да се случи?



Потърпевши разказват пред датския вестник Ekstra Bladet за драматични сцени и хаос. Многократно е било "издавано" по-късно време за излитане. Въпреки това пътниците са били откарани с автобус до Airbus A320 и са се качили на борда. След това нищо не се е случило. Самолетът е трябвало окончателно да излети в 23:56 ч. Накрая екипажът на Lufthansa информирал пътниците, че полетът е отменен и самолетът няма да се движи отново.



От Lufthansa не позволяват на пътниците да слязат от самолета и ги задържат на борда.



"Изведнъж екипажът на Lufthansa ни каза, че не могат да се свържат с никого на летището. Казаха, че летището е затворено. След това ни информираха, че всички шофьори на автобуси са си тръгнали и не ни е позволено да напуснем самолета“, разказва отец Тийме.



Така пътниците, пилотите и стюардесите на Lufthansa трябва да прекарат нощта, заключени в самолета на летището в Мюнхен, въпреки че терминалът е наблизо.



"Нямаше нито храна, нито напитки за нас. Дори одеяла. Малки деца не получаваха нищо за ядене. Имаха само няколко бутилки с вода“, споделя още Тийме.



Хората остават с часове в това изпитание на борда.



Спасението идва сутринта - с възобновяването на дейността на летището. Пристигат мобилни стълби и автобуси и най-накрая неизлетелите пътници напускат затвора на самолета.



От Lufthansa коментират ситуацията в изявление за вестник Ekstra Bladet, като посочват, че на 19 февруари е валяло сняг и е имало закъснения, свързани с метеорологичните условия.



"123-мата пътници на полет LH 2446 до Копенхаген също са били засегнати от смущения, свързани с времето. Самолетът е трябвало да остане на летището според инструкциите. Поради липса на автобуси, пътниците не са могли да бъдат транспортирани до терминала до ранните сутрешни часове. Lufthansa дълбоко съжалява за причиненото неудобство", се посочва още в него.



Защо Lufthansa изобщо е позволила на пътниците да се качат на борда – авиокомпанията не отговоря на запитването на RTL. От летището в Мюнхен също не коментира.