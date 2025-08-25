ЗАРЕЖДАНЕ...
|Първи сняг и минусови температури в Румъния
Необичайният за това време от годината зимен пейзаж е заснет от туристка, която е била на поход.
Температура, близка до месечен рекорд, -1,7 градуса, е била отчетена в района на Марамуреш и Трансилвания, информираха от Националната служба по метеорология.
Синоптиците прогнозират, че предстоящата нощ ще е още по-студена, но топлото време ще се завърне от сряда и не е изключено до петък или събота отново да бъдат регистрирани температури до 35 градуса.
