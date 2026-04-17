Дългосрочните прогнози на Copernicus (C3S) за лято 2026 г. в Европа показват температури с до 2°C над нормата, но без екстремни рекорди. Анализите на синоптиците от MeteoBalkans сигнализират за повишен риск от засушаване, въпреки очакваната променливост на времето поради влиянието на Атлантика. Става дума за комбиниран анализ, включващ европейски, американски, японски и австралийски системи – подход, който вече показа ефективност при прогнозите за зимата на 2025 година, съобщава Plovdiv24.bg.

По-сериозни притеснения будят прогнозите за валежите. Вероятността те да достигнат нормалните си стойности е между 40% и 60%. Това означава риск от по-продължителни сухи периоди и засушаване в различни части на Европа.

Ако се направи сравнение с предходни години, подобна прогноза не е изненадваща. Лятото на 2025 година също беше топло, а 2024 година остана като най-горещото от началото на измерванията. Очакванията са, че 2026 година ще следва сходен модел – по-високи температури и нестабилни валежи.