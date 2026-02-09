ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Принц Уилям и Кейт Мидълтън за първи път коментираха скандала с Епстийн
Автор: Николина Александрова 15:43Коментари (0)159
©
Британският принц Уилям и Кейт Мидълтън заявяват, че са "дълбоко разтревожени“ от скандала с Джефри Епстийн, в първото си изявление по случая. Уилям и Кейт посочват, че "мислите им остават насочени към жертвите“ на педофила и неговата световна мрежа, предава Sky News.

Изявлението бе направено в момента, в който принцът заминава на официално посещение в Саудитска Арабия, и е в противоречие с дългогодишната позиция на сваления принц Андрю – сега Маунтбатън – Уиндзор, който е обвинен в арогантност, на фона на все повечето доказателства за близкото му приятелство с педофила.

Скандални снимки от ''Досиетата Епстийн'' показват принц Андрю на четири крака над жена

Изявленията идват десет дни след новите разкрития от досиетата на Епстийн, които потопиха в криза както правителството, така и кралското семейство.

Говорейки пред журналисти тази сутрин в Риад, представител на двореца Кенсингтън заявява: "Мога да потвърдя, че принцът и принцесата на Уелс са дълбоко разтревожени от продължаващите разкрития. Мислите им остават фокусирани върху жертвите.“

Изявленията отразяват подкрепата, която кралят и кралицата са изразили към многобройните жертви на серийния педофил. Андрю никога не е изразявал съчувствие към жертвите и има информация, че той дори е отказвал да прави изявления пред пресата, които съдържат дори и най-обща форма на подкрепа.


Още по темата: общо новини по темата: 13
08.02.2026 Жени Калканджиева: Разкритията в досиетата "Епстийн" поставят страната ни в скандала на века
06.02.2026 Братът на Епстийн твърди, че финансистът е бил убит по "заповед на Тръмп"
06.02.2026 Стриптийзьорка поискала 250 000 долара от Епстийн заради секс с принц Андрю
06.02.2026 Бил Гейтс тайно се опитвал да даде на Мелинда антибиотик, заради болест, получена след секс с рускини
04.02.2026 Даниела Чернева за българската следа в аферата "Епстийн": Не съм аз
момичето!
04.02.2026 Джефри Епстийн с тайно видео послание от затвора
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Български шофьор беше осъден на затвор за тежката катастрофа с 3 ...
16:42 / 08.02.2026
Сблъсъци по време на протест срещу Игрите в Милано
08:38 / 08.02.2026
Нападение над студенти в Лондон
17:46 / 07.02.2026
"Лукойл" преговаря с поне 2 други компании за продажбата на чужде...
20:02 / 06.02.2026
Българин е арестуван за трафик на хероин в Гърция
17:52 / 06.02.2026
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златот...
12:18 / 04.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
14:21 / 08.02.2026
Предложиха нов данък в България
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сиренето в моя магазин миналата година беше 9 евро килото, днес е 12
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сиренето в моя магазин миналата година беше 9 евро килото, днес е 12
11:22 / 07.02.2026
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
17:45 / 07.02.2026
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
08:33 / 07.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Три трупа са открити в хижа
България в еврозоната
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: