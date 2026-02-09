Принц Уилям и Кейт Мидълтън за първи път коментираха скандала с Епстийн

© Британският принц Уилям и Кейт Мидълтън заявяват, че са "дълбоко разтревожени“ от скандала с Джефри Епстийн, в първото си изявление по случая. Уилям и Кейт посочват, че "мислите им остават насочени към жертвите“ на педофила и неговата световна мрежа, предава Sky News.



Изявлението бе направено в момента, в който принцът заминава на официално посещение в Саудитска Арабия, и е в противоречие с дългогодишната позиция на сваления принц Андрю – сега Маунтбатън – Уиндзор, който е обвинен в арогантност, на фона на все повечето доказателства за близкото му приятелство с педофила.



Скандални снимки от ''Досиетата Епстийн'' показват принц Андрю на четири крака над жена



Изявленията идват десет дни след новите разкрития от досиетата на Епстийн, които потопиха в криза както правителството, така и кралското семейство.



Говорейки пред журналисти тази сутрин в Риад, представител на двореца Кенсингтън заявява: "Мога да потвърдя, че принцът и принцесата на Уелс са дълбоко разтревожени от продължаващите разкрития. Мислите им остават фокусирани върху жертвите.“



Изявленията отразяват подкрепата, която кралят и кралицата са изразили към многобройните жертви на серийния педофил. Андрю никога не е изразявал съчувствие към жертвите и има информация, че той дори е отказвал да прави изявления пред пресата, които съдържат дори и най-обща форма на подкрепа.