|Принц Уилям и Кейт Мидълтън за първи път коментираха скандала с Епстийн
Изявлението бе направено в момента, в който принцът заминава на официално посещение в Саудитска Арабия, и е в противоречие с дългогодишната позиция на сваления принц Андрю – сега Маунтбатън – Уиндзор, който е обвинен в арогантност, на фона на все повечето доказателства за близкото му приятелство с педофила.
Скандални снимки от ''Досиетата Епстийн'' показват принц Андрю на четири крака над жена
Изявленията идват десет дни след новите разкрития от досиетата на Епстийн, които потопиха в криза както правителството, така и кралското семейство.
Говорейки пред журналисти тази сутрин в Риад, представител на двореца Кенсингтън заявява: "Мога да потвърдя, че принцът и принцесата на Уелс са дълбоко разтревожени от продължаващите разкрития. Мислите им остават фокусирани върху жертвите.“
Изявленията отразяват подкрепата, която кралят и кралицата са изразили към многобройните жертви на серийния педофил. Андрю никога не е изразявал съчувствие към жертвите и има информация, че той дори е отказвал да прави изявления пред пресата, които съдържат дори и най-обща форма на подкрепа.
