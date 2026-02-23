Прекупвачите и ботовете владеят пазара на билети

© Лара и Елена се смеят, докато гледат числото на екрана бавно да намалява: "Аз бях на 8000 място, а ти – на 50 000“, казват те. Но зад смеха стои нетърпение – те искат да присъстват на концерта на Harry Styles. "И в някакъв момент ще имате късмет и ще стигнете до страницата, където можете да си купите“, обяснява системата. За Лара обаче чакането е изтощително: "Разбира се, чувстваш се и глупаво, когато прекарваш две сутрини в това.“



Дигитални опашки и препродажби - новата реалност на пазара на билети



Пазарът на билети се промени драстично. Вместо множество малки агенции, доминират големи онлайн платформи. Принципът е ясен: кой е първи на дигиталната опашка, той е първи в реда за покупка.



Но високото търсене не е единственият проблем. Често под подозрение попадат така наречените билетни ботове - автоматизирани програми, които купуват големи количества билети за секунди.



"Ботовете си проправят път между феновете с помощта на усъвършенствани технологии и често купуват билети по-бързо, отколкото реалните хора могат да реагират“, коментира Йоханес Еверке, управляващ директор на Федералната асоциация на индустрията за концерти и събития. Според него тези билети по-късно се появяват на вторичния пазар на значително по-високи цени.



Баварският център за консултации на потребителите също получава множество жалби, особено за популярни събития. Потребителите често не получават билети, въпреки че са се регистрирали по-рано, и подозират ботове или професионални прекупвачи. Проблемът е, че доказването на използване на ботове е почти невъзможно, а съдебните производства отнемат години.



Защитниците на потребителите настояват за законодателни мерки: удължаване на забраната за ботове, улесняване на доказването и възможно ограничаване на препродажбата с търговска цел.



Баварското министерство за защита на потребителите припомня, че използването на ботове за заобикаляне на технически мерки е незаконно. В същото време се водят кампании на национално и европейско ниво за прозрачност на вторичния пазар на билети и ефективни правила срещу злоупотреби.



Купувачите се съветват да предпочитат официални търговци и да проверяват критично офертите на вторичния пазар. Много високи цени, допълнителни такси или билети за събития, които все още не са в официална продажба, са предупредителни знаци.



Доставчици като Eventim твърдят, че цифровите опашки гарантират справедливост: кой е първи - той получава билета. Платформата разчита на интелигентно откриване на ботове, персонализирани билети и контролирани резервации, за да защити феновете, артистите и организаторите.



На европейско ниво се очаква приемането на "Закон за цифрова справедливост“, който ще регулира по-строго онлайн търговията на дребно, включително и сектора на билетите.



След война на нерви, Лара и Елена все пак успяват да закупят билети за 158 евро всяка. "Вече чухте първата песен от новия албум – сега сте в настроение“, казват те.



Битката за билети за концерти остава игра на търпение, технологии и бързина на кликване - късметът е ключов, а законодателството и мерките срещу ботове постепенно се опитват да върнат баланса.