Прекупвачите и ботовете владеят пазара на билети
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:41
Лара и Елена се смеят, докато гледат числото на екрана бавно да намалява: "Аз бях на 8000 място, а ти – на 50 000“, казват те. Но зад смеха стои нетърпение – те искат да присъстват на концерта на Harry Styles. "И в някакъв момент ще имате късмет и ще стигнете до страницата, където можете да си купите“, обяснява системата. За Лара обаче чакането е изтощително: "Разбира се, чувстваш се и глупаво, когато прекарваш две сутрини в това.“

Дигитални опашки и препродажби - новата реалност на пазара на билети

Пазарът на билети се промени драстично. Вместо множество малки агенции, доминират големи онлайн платформи. Принципът е ясен: кой е първи на дигиталната опашка, той е първи в реда за покупка.

Но високото търсене не е единственият проблем. Често под подозрение попадат така наречените билетни ботове - автоматизирани програми, които купуват големи количества билети за секунди.

"Ботовете си проправят път между феновете с помощта на усъвършенствани технологии и често купуват билети по-бързо, отколкото реалните хора могат да реагират“, коментира Йоханес Еверке, управляващ директор на Федералната асоциация на индустрията за концерти и събития. Според него тези билети по-късно се появяват на вторичния пазар на значително по-високи цени.

Баварският център за консултации на потребителите също получава множество жалби, особено за популярни събития. Потребителите често не получават билети, въпреки че са се регистрирали по-рано, и подозират ботове или професионални прекупвачи. Проблемът е, че доказването на използване на ботове е почти невъзможно, а съдебните производства отнемат години.

Защитниците на потребителите настояват за законодателни мерки: удължаване на забраната за ботове, улесняване на доказването и възможно ограничаване на препродажбата с търговска цел.

Баварското министерство за защита на потребителите припомня, че използването на ботове за заобикаляне на технически мерки е незаконно. В същото време се водят кампании на национално и европейско ниво за прозрачност на вторичния пазар на билети и ефективни правила срещу злоупотреби.

Купувачите се съветват да предпочитат официални търговци и да проверяват критично офертите на вторичния пазар. Много високи цени, допълнителни такси или билети за събития, които все още не са в официална продажба, са предупредителни знаци.

Доставчици като Eventim твърдят, че цифровите опашки гарантират справедливост: кой е първи - той получава билета. Платформата разчита на интелигентно откриване на ботове, персонализирани билети и контролирани резервации, за да защити феновете, артистите и организаторите.

На европейско ниво се очаква приемането на "Закон за цифрова справедливост“, който ще регулира по-строго онлайн търговията на дребно, включително и сектора на билетите.

След война на нерви, Лара и Елена все пак успяват да закупят билети за 158 евро всяка. "Вече чухте първата песен от новия албум – сега сте в настроение“, казват те.

Битката за билети за концерти остава игра на търпение, технологии и бързина на кликване - късметът е ключов, а законодателството и мерките срещу ботове постепенно се опитват да върнат баланса.







