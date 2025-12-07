ИЗПРАТИ НОВИНА
Предупредиха за опасен алкохол в популярни туристически дестинации
Автор: Емануела Вилизарова 17:42
©
Министерството на външните работи на Обединеното кралство добави още 11 държави към списъка си, предупреждавайки за рисковете от отравяне с метанол от замърсени алкохолни напитки.

Актуализираните насоки за пътуване включват Бангладеш, Индия, Иран, Йордания, Либия, Малави, Малайзия, Мароко, Непал, Папуа Нова Гвинея и Руанда след "глобално увеличение на броя на докладваните случаи“ на отравяне с метанол.

Миналия месец Еквадор, Япония, Кения, Мексико, Нигерия, Перу, Русия и Уганда бяха добавени към съществуващия списък след редица нашумели инциденти, включително смъртта на шестима туристи в Лаос през 2024 г.

Пътуващите са предупредени, че дори малки количества метанол могат да причинят слепота или смърт в рамките на 12 до 48 часа, предава BBC.

Метанолът е токсичен индустриален алкохол, използван в антифриз, течност за чистачки и разредител за боя. Не е предназначен за консумация от човека.

Въпреки че се произвежда естествено по време на производството на алкохолни напитки, търговските фирми го намаляват до ниски, безопасни нива за консумация от човека чрез процеса на дестилация.

Но в някои страни се смесва незаконно с алкохолни напитки, за да се намалят разходите, и тъй като е безвкусно и без мирис, е невъзможно да се открие.

Министерството на външните работи провежда кампания за съвети за намаляване на рисковете и разпознаване на симптомите на отравяне с метанол.

Министърът на външните работи Хамиш Фалконър заяви, че всички пътуващи трябва да знаят признаците на отравяне с метанол.

"Ако пиете спиртни напитки в чужбина, придържайте се към проверени места и избягвайте домашно приготвения алкохол или безплатните шотове“, каза Фалконър.

"Ако нещо ви се струва странно, като махмурлук, който е много по-лош от нормалното, или проблеми със зрението – бързо потърсете медицинска помощ.“

Пълният списък на страните, посочени като представляващи риск от отравяне с метанол, е: Бразилия, Бангладеш, Камбоджа, Коста Рика, Еквадор, Фиджи, Индия, Индонезия, Иран, Япония, Йордания, Кения, Лаос, Либия, Малави, Малайзия, Мексико, Мароко, Непал, Нигерия, Папуа Нова Гвинея, Перу, Русия, Руанда, Тайланд, Турция, Уганда и Виетнам.







