ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Предупредиха за опасен алкохол в популярни туристически дестинации
Актуализираните насоки за пътуване включват Бангладеш, Индия, Иран, Йордания, Либия, Малави, Малайзия, Мароко, Непал, Папуа Нова Гвинея и Руанда след "глобално увеличение на броя на докладваните случаи“ на отравяне с метанол.
Миналия месец Еквадор, Япония, Кения, Мексико, Нигерия, Перу, Русия и Уганда бяха добавени към съществуващия списък след редица нашумели инциденти, включително смъртта на шестима туристи в Лаос през 2024 г.
Пътуващите са предупредени, че дори малки количества метанол могат да причинят слепота или смърт в рамките на 12 до 48 часа, предава BBC.
Метанолът е токсичен индустриален алкохол, използван в антифриз, течност за чистачки и разредител за боя. Не е предназначен за консумация от човека.
Въпреки че се произвежда естествено по време на производството на алкохолни напитки, търговските фирми го намаляват до ниски, безопасни нива за консумация от човека чрез процеса на дестилация.
Но в някои страни се смесва незаконно с алкохолни напитки, за да се намалят разходите, и тъй като е безвкусно и без мирис, е невъзможно да се открие.
Министерството на външните работи провежда кампания за съвети за намаляване на рисковете и разпознаване на симптомите на отравяне с метанол.
Министърът на външните работи Хамиш Фалконър заяви, че всички пътуващи трябва да знаят признаците на отравяне с метанол.
"Ако пиете спиртни напитки в чужбина, придържайте се към проверени места и избягвайте домашно приготвения алкохол или безплатните шотове“, каза Фалконър.
"Ако нещо ви се струва странно, като махмурлук, който е много по-лош от нормалното, или проблеми със зрението – бързо потърсете медицинска помощ.“
Пълният списък на страните, посочени като представляващи риск от отравяне с метанол, е: Бразилия, Бангладеш, Камбоджа, Коста Рика, Еквадор, Фиджи, Индия, Индонезия, Иран, Япония, Йордания, Кения, Лаос, Либия, Малави, Малайзия, Мексико, Мароко, Непал, Нигерия, Папуа Нова Гвинея, Перу, Русия, Руанда, Тайланд, Турция, Уганда и Виетнам.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Френски медии: Тегне ли проклятие над Лувъра?
16:06 / 07.12.2025
Кристин Лагард: Остават само 25 дни до присъединяването на Българ...
14:11 / 07.12.2025
Муцунски: България няма желание за диалог
10:22 / 07.12.2025
Възможни са затруднения по границите заради стачките на гръцките ...
10:22 / 07.12.2025
Силно земетресение разтресе Гърция
08:39 / 07.12.2025
Мицкоски: Българите може да са още утре в Конституцията!
21:57 / 06.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Бербатов с изненадващ самолетен билет
13:18 / 05.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS