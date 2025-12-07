ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Потоп удари Истанбул, пълен хаос за туристите
Очаква се проливният дъжд да продължи повече от 24 часа, а последствията вече доведоха до пълен хаос в мегаполиса – ситуация, която сериозно засяга хилядите туристи, пристигнали за уикенд пазаруване и разходки, сред които и много български граждани.
Силната буря предизвика наводнения по улиците в ключови райони. По крайбрежието на Босфора, в квартал Ченгелкьой, цели участъци бяха буквално потопени след преливане на шахти, а автомобили газеха във вода, достигаща нивото на река. Значителна част от шофьорите се оказаха блокирани от внезапно придошлата стихия.
В европейската част на Истанбул, в гъсто населения район Шишли, десетки жилища и търговски обекти осъмнаха под вода. Районът е важен и за България, тъй като там се намира българската екзархия. Към момента няма данни за нанесени щети в българската църква.
Екипите на пожарната и водоснабдителното дружество работят непрекъснато, но сигналите за бедстващи хора и места растат всяка минута.
Бурята доведе и до сериозни пътни инциденти. В азиатския черноморски квартал Шиле, на околовръстния път, градски автобус се преобърна, след като водачът е изгубил контрол на мокрия и хлъзгав асфалт.
За щастие, към момента на катастрофата в автобуса не е имало пътници. Шофьорът е бил транспортиран до болница за преглед, като е установено, че е с леки наранявания.
Истанбулската областна администрация издаде предупреждение за повишен риск от преливане на канали, внезапни наводнения, свлачища и пълно блокиране на трафика.
Туристите, които са дошли да се насладят на града, бяха призовани да ограничат максимално придвижването си и да следят актуалната обстановка, която се променя динамично.
За гостите от България, които традиционно пътуват до Истанбул през уикенда, ситуацията създава сериозни трудности. Много магазини не са успели да отворят навреме, част от линиите на обществения транспорт работят със закъснения, а намирането на такси е почти невъзможна задача.
Според Дирекцията за извънредни ситуации (АФАД) температурите рязко спадат с около 10 градуса, а поривите на вятъра могат да достигнат до 65 км/ч, което допълнително утежнява напрегнатата ситуация.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Муцунски: България няма желание за диалог
10:22 / 07.12.2025
Възможни са затруднения по границите заради стачките на гръцките ...
10:22 / 07.12.2025
Силно земетресение разтресе Гърция
08:39 / 07.12.2025
Мицкоски: Българите може да са още утре в Конституцията!
21:57 / 06.12.2025
Протестът на гръцките фермери затвори и ГКПП "Капитан Петко войво...
17:23 / 06.12.2025
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в Бълга...
12:49 / 06.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Бербатов с изненадващ самолетен билет
13:18 / 05.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS