Потоп удари Истанбул, пълен хаос за туристите
12:19

След необичайно топлото пролетно време през последните дни, днес Истанбул осъмна под ударите на необичайно силни валежи. През нощта градът бе поразен от мощна гръмотевична буря, която наложи издаването на сериозен жълт код от властите, предупреждаващ за интензивен дъжд и силен вятър.

Очаква се проливният дъжд да продължи повече от 24 часа, а последствията вече доведоха до пълен хаос в мегаполиса – ситуация, която сериозно засяга хилядите туристи, пристигнали за уикенд пазаруване и разходки, сред които и много български граждани.

Силната буря предизвика наводнения по улиците в ключови райони. По крайбрежието на Босфора, в квартал Ченгелкьой, цели участъци бяха буквално потопени след преливане на шахти, а автомобили газеха във вода, достигаща нивото на река. Значителна част от шофьорите се оказаха блокирани от внезапно придошлата стихия.

В европейската част на Истанбул, в гъсто населения район Шишли, десетки жилища и търговски обекти осъмнаха под вода. Районът е важен и за България, тъй като там се намира българската екзархия. Към момента няма данни за нанесени щети в българската църква.

Екипите на пожарната и водоснабдителното дружество работят непрекъснато, но сигналите за бедстващи хора и места растат всяка минута.

Бурята доведе и до сериозни пътни инциденти. В азиатския черноморски квартал Шиле, на околовръстния път, градски автобус се преобърна, след като водачът е изгубил контрол на мокрия и хлъзгав асфалт.

За щастие, към момента на катастрофата в автобуса не е имало пътници. Шофьорът е бил транспортиран до болница за преглед, като е установено, че е с леки наранявания.

Истанбулската областна администрация издаде предупреждение за повишен риск от преливане на канали, внезапни наводнения, свлачища и пълно блокиране на трафика.

Туристите, които са дошли да се насладят на града, бяха призовани да ограничат максимално придвижването си и да следят актуалната обстановка, която се променя динамично.

За гостите от България, които традиционно пътуват до Истанбул през уикенда, ситуацията създава сериозни трудности. Много магазини не са успели да отворят навреме, част от линиите на обществения транспорт работят със закъснения, а намирането на такси е почти невъзможна задача.

Според Дирекцията за извънредни ситуации (АФАД) температурите рязко спадат с около 10 градуса, а поривите на вятъра могат да достигнат до 65 км/ч, което допълнително утежнява напрегнатата ситуация.







