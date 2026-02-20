ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Половината от населението на Европа се отказва от собствено жилище
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:19Коментари (0)231
©
Доклад на RE/MAX Europe показва, че почти половината европейци, които нямат собствен дом, или не могат да си позволят покупка, или изобщо не желаят да купуват. Данните се различават значително между отделните държави, което до голяма степен отразява натиска върху достъпността на жилищата. Според изданието за 2025 г. в 23 страни близо половината от анкетираните заявяват, че никога няма да могат да придобият имот или не проявяват интерес към това.

Проучването, проведено през август 2025 г., задава директния въпрос: "Кога, ако изобщо, смятате, че ще можете да закупите имот?“. Средно 29% от участниците отговарят: "Никога – не мисля, че някога ще мога да си купя имот“. Делът варира чувствително – от 13% в Турция до 44% в Чехия. Поне една трета от анкетираните споделят този песимизъм в Словения, Италия, Малта, Ирландия, Полша и Унгария. Сред големите икономики Италия отчита най-висок дял, докато Испания и Франция са с по-ниски стойности, а Германия и Обединеното кралство са близо до средното равнище.

Главният изпълнителен директор на RE/MAX Europe Михаел Полцлер коментира пред Euronews, че бавният икономически растеж в много части на Европа ограничава увеличението на доходите, докато цените на имотите продължават да растат. Това прави достъпността сериозно предизвикателство, особено за по-младите поколения, дори на пазари със сравнително стабилна заетост. По думите му в страни като Германия, Австрия и Чехия все повече хора се отдръпват от пазара поради растящите цени и по-дългите периоди за спестяване.

Около 15% от анкетираните посочват, че не се интересуват от покупка на имот. Делът варира от 4% в Ирландия до 31% в Германия и надхвърля 20% в Нидерландия, Австрия и Швейцария. В други държави като Турция, Испания, България и Унгария процентът е едноцифрен. Полцлер подчертава, че освен ценовия фактор има и културни особености – например в Германия и Австрия наемането е широко разпространено и социално прието, а стабилните наемни пазари и силната защита на наемателите намаляват усещането за спешност при покупка.

Когато се обединят онези, които смятат, че никога няма да могат да купят, и тези, които не желаят, се оказва, че средно 44% от европейците без собствен дом се съмняват, че някога ще притежават жилище. Делът надхвърля 50% в Германия, Австрия, Чехия, Нидерландия и Швейцария, докато Малта, Италия, Финландия и Словения са близо до тази граница. Турция прави впечатление с най-нисък дял – едва 18%, което според Полцлер се обяснява с възприемането на имотите като средство за съхранение на стойност въпреки инфлацията и финансовата нестабилност.

Сред причините за нежеланието да се купува имот най-често се посочва удовлетвореност от настоящото положение – 53% от тази група не виждат нужда от покупка. Други изтъкват постоянните ангажименти, свързани със собствеността, високата цена или желанието за по-голяма гъвкавост. Само малка част се притесняват от евентуален спад в цените. Въпреки предизвикателствата, притежаването на дом остава важна цел за мнозина, макар все по-често да се разглежда като финансова стратегия, а не просто като социален етап. Данните на Евростат показват, че близо 70% от жителите на ЕС живеят в собствено жилище, а около 30% – под наем, пише businessnovinite.bg.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Принц Андрю е освободен от ареста
22:30 / 19.02.2026
ЕК започна официално разследване срещу "Шейн"
11:52 / 19.02.2026
Една от най-големите вериги в Европа в сектора на хранителните ст...
12:57 / 18.02.2026
Земетресение в Южна Гърция
08:48 / 17.02.2026
Опасен страничен ефект води до изтегляне на левамизол от европейс...
15:17 / 16.02.2026
Обрат с цената на златото
12:06 / 16.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
"Ергенът" съди една от участничките
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
09:50 / 18.02.2026
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19:45 / 19.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
12:46 / 19.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
Зима 2025/2026 г.
Проблем в болница "Селена"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: