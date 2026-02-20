ЗАРЕЖДАНЕ...
|Половината от населението на Европа се отказва от собствено жилище
Проучването, проведено през август 2025 г., задава директния въпрос: "Кога, ако изобщо, смятате, че ще можете да закупите имот?“. Средно 29% от участниците отговарят: "Никога – не мисля, че някога ще мога да си купя имот“. Делът варира чувствително – от 13% в Турция до 44% в Чехия. Поне една трета от анкетираните споделят този песимизъм в Словения, Италия, Малта, Ирландия, Полша и Унгария. Сред големите икономики Италия отчита най-висок дял, докато Испания и Франция са с по-ниски стойности, а Германия и Обединеното кралство са близо до средното равнище.
Главният изпълнителен директор на RE/MAX Europe Михаел Полцлер коментира пред Euronews, че бавният икономически растеж в много части на Европа ограничава увеличението на доходите, докато цените на имотите продължават да растат. Това прави достъпността сериозно предизвикателство, особено за по-младите поколения, дори на пазари със сравнително стабилна заетост. По думите му в страни като Германия, Австрия и Чехия все повече хора се отдръпват от пазара поради растящите цени и по-дългите периоди за спестяване.
Около 15% от анкетираните посочват, че не се интересуват от покупка на имот. Делът варира от 4% в Ирландия до 31% в Германия и надхвърля 20% в Нидерландия, Австрия и Швейцария. В други държави като Турция, Испания, България и Унгария процентът е едноцифрен. Полцлер подчертава, че освен ценовия фактор има и културни особености – например в Германия и Австрия наемането е широко разпространено и социално прието, а стабилните наемни пазари и силната защита на наемателите намаляват усещането за спешност при покупка.
Когато се обединят онези, които смятат, че никога няма да могат да купят, и тези, които не желаят, се оказва, че средно 44% от европейците без собствен дом се съмняват, че някога ще притежават жилище. Делът надхвърля 50% в Германия, Австрия, Чехия, Нидерландия и Швейцария, докато Малта, Италия, Финландия и Словения са близо до тази граница. Турция прави впечатление с най-нисък дял – едва 18%, което според Полцлер се обяснява с възприемането на имотите като средство за съхранение на стойност въпреки инфлацията и финансовата нестабилност.
Сред причините за нежеланието да се купува имот най-често се посочва удовлетвореност от настоящото положение – 53% от тази група не виждат нужда от покупка. Други изтъкват постоянните ангажименти, свързани със собствеността, високата цена или желанието за по-голяма гъвкавост. Само малка част се притесняват от евентуален спад в цените. Въпреки предизвикателствата, притежаването на дом остава важна цел за мнозина, макар все по-често да се разглежда като финансова стратегия, а не просто като социален етап. Данните на Евростат показват, че близо 70% от жителите на ЕС живеят в собствено жилище, а около 30% – под наем, пише businessnovinite.bg.
