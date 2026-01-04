ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Полетите в цяла Гърция бяха прекъснати
Автор: Елена Николова 13:42Коментари (0)204
©
Тази сутрин полетите в цяла Гърция бяха прекъснати поради технически проблем във FIR (Flight Information Region). Неизправността в системата засегна пристигащите и заминаващите полети както на главното летище в Атина, така и на други в страната, съобщи еKathimerini.

Предполага се, че проблемът е свързан с централните радиочестотни системи на районните контролни центрове в Атина и Македония, които работят под егидата на Управлението за гражданска авиация.

Радиочестотите, обслужващи засегнатия контролен център, са извън експлоатация. Центърът играе ключова роля, тъй като всички самолети, влизащи в гръцкото въздушно пространство, са длъжни да установят комуникация с него.

Техническата неизправност засяга всички полети до и от Гърция, въпреки че самолетите, които вече са във въздуха, продължават да се движат нормално.

На този етап Гръцката администрация за гражданско въздухоплаване е в координация със съответните външни агенции и разследва проблема. Предварителните доклади сочат повреда във веригата, въпреки че точната причина или произход все още не са установени. Няма индикация кога нормалната работа ще бъде възстановена.

Като предпазна мярка засегнатият сектор е временно затворен. Издадена е директива, позволяваща само прелитания – преминаване на самолети през гръцкото въздушно пространство без кацане.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Върховният съд на Венецуела реши: Вицепрезидентът Делси Родригес ...
10:02 / 04.01.2026
Белият дом публикува първо видео на Мадуро след задържането
09:33 / 04.01.2026
След празниците: Блокадите на гръцките фермери отново се засилват...
09:27 / 04.01.2026
NBC: Самолетът, превозващ Мадуро и съпругата му, кацна в Ню Йорк
08:34 / 04.01.2026
Орбан: Събитията във Венецуела могат да доведат до повишаване на ...
21:41 / 03.01.2026
Като на кино: Тръмп е наблюдавал залавянето на Мадуро в реално вр...
18:44 / 03.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
13:50 / 02.01.2026
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
10:21 / 03.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
09:23 / 02.01.2026
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
09:08 / 03.01.2026
Икономист: Въвеждането на еврото в България има възможност да отпуши нова ликвидност за банково кредитиране
Икономист: Въвеждането на еврото в България има възможност да отпуши нова ликвидност за банково кредитиране
20:30 / 03.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Махаме павираните улици в Пловдив
България в еврозоната
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: