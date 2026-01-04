ЗАРЕЖДАНЕ...
|Полетите в цяла Гърция бяха прекъснати
Предполага се, че проблемът е свързан с централните радиочестотни системи на районните контролни центрове в Атина и Македония, които работят под егидата на Управлението за гражданска авиация.
Радиочестотите, обслужващи засегнатия контролен център, са извън експлоатация. Центърът играе ключова роля, тъй като всички самолети, влизащи в гръцкото въздушно пространство, са длъжни да установят комуникация с него.
Техническата неизправност засяга всички полети до и от Гърция, въпреки че самолетите, които вече са във въздуха, продължават да се движат нормално.
На този етап Гръцката администрация за гражданско въздухоплаване е в координация със съответните външни агенции и разследва проблема. Предварителните доклади сочат повреда във веригата, въпреки че точната причина или произход все още не са установени. Няма индикация кога нормалната работа ще бъде възстановена.
Като предпазна мярка засегнатият сектор е временно затворен. Издадена е директива, позволяваща само прелитания – преминаване на самолети през гръцкото въздушно пространство без кацане.
