|Почина най-възрастният член на британското кралско семейство
Херцогиня Катрин беше най-възрастният член на кралското семейство - на 92 г. - омъжена за принц Едуард, херцогът на Кент, първи братовчед на покойната кралица Елизабет II, пишат от BBC.
"Крал Чарлз III и кралица Камила, заедно със всички членове на кралското семейство, се присъединиха към херцога на графство Кент, неговите деца и внуци, за да почетат подобаващо херцогинята и нейната отдаденост към поста ѝ", се посочва в съобщението.
