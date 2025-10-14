ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Почина главен заподозрян за пожара в дискотеката в Кочани
Автор: Росица Чинова 13:35Коментари (0)0
©
Почина един от първите заподозрени за пожара в нощния клуб "Пулс" в Кочани на 16-ти март, при който загиаха 62 души и още 200 бяха ранени, съобщава СДК. 

Владо Петров, пенсиониран полицейски служител, е бил разследван по случая във връзка с дейността му като главен инспектор по пътното движение. Подозренията са, че в това си качество той е издал неправомерно разрешително за паркиране пред дискотеката.

"Петров е човек, който посвети целия си живот на службата и защитата на гражданите. За съжаление, той не получи справедливост. Той беше заподозрян по случая с трагичния пожар в нощния клуб "Пулс" в Кочани, при който загинаха 62 души - една от най-тежките трагедии в новата история на страната ни", се казва в изявление на Македонския полицейски синдикат.

Основната прокуратура за борбата с организираната престъпност и корупцията (OJO GOKK) води разследване срещу 30 полицаи, заподозрени, че като длъжностни лица в полицейските управления в Щип и Кочани не са извършили пълната и задълбочена проверка при издаването на лиценз за нощния клуб "Пулс". Те са работили в отделите за безопасността на движението, обществения ред и спокойствието.

Разследването първоначално обхващаше седем служители, но през април бяха добавени още десет, а през юни - нови 13 заподозрени. Процедурата все още е в досъдебна фаза и прокуратурата не е повдигнала обвинения - за разлика от друго дело, свързано с пожара в "Пулс", по което вече има обвинителен акт срещу 34 физически и 3 юридически лица.


Още по темата: общо новини по темата: 112
30.05.2025 »
28.04.2025 »
27.04.2025 »
17.04.2025 »
17.04.2025 »
13.04.2025 »
предишна страница [ 1/19 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
В Гърция обявиха стачка, искат 14-та заплата
10:04 / 14.10.2025
Тръмп подписа историческия мирен план за Газа
20:39 / 13.10.2025
Tурски митничари заловиха 105 кг марихуана на границата с Българи...
17:20 / 13.10.2025
ХАМАС освободи втората група от 13 заложници
11:11 / 13.10.2025
"Развъдник на ужасите": Труповете на над 250 животни са намерени ...
14:17 / 12.10.2025
2500 евро за квадратен метър в Гърция
09:20 / 12.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Български национален отбор по футбол
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ДЮШ на ПФК Ботев (Пд)
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: