|Почина главен заподозрян за пожара в дискотеката в Кочани
Владо Петров, пенсиониран полицейски служител, е бил разследван по случая във връзка с дейността му като главен инспектор по пътното движение. Подозренията са, че в това си качество той е издал неправомерно разрешително за паркиране пред дискотеката.
"Петров е човек, който посвети целия си живот на службата и защитата на гражданите. За съжаление, той не получи справедливост. Той беше заподозрян по случая с трагичния пожар в нощния клуб "Пулс" в Кочани, при който загинаха 62 души - една от най-тежките трагедии в новата история на страната ни", се казва в изявление на Македонския полицейски синдикат.
Основната прокуратура за борбата с организираната престъпност и корупцията (OJO GOKK) води разследване срещу 30 полицаи, заподозрени, че като длъжностни лица в полицейските управления в Щип и Кочани не са извършили пълната и задълбочена проверка при издаването на лиценз за нощния клуб "Пулс". Те са работили в отделите за безопасността на движението, обществения ред и спокойствието.
Разследването първоначално обхващаше седем служители, но през април бяха добавени още десет, а през юни - нови 13 заподозрени. Процедурата все още е в досъдебна фаза и прокуратурата не е повдигнала обвинения - за разлика от друго дело, свързано с пожара в "Пулс", по което вече има обвинителен акт срещу 34 физически и 3 юридически лица.
