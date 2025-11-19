ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Петър Колев: РСМ има историческия шанс да покаже, че има някакви наченки на държавност и справедливостта за трагедията в Кочани да възтържествува
Автор: Цоня Събчева 21:40Коментари (0)213
© Фокус
Надявам се, че след повече от 34 години независимост, за пръв път Република Северна Македония има историческия шанс да покаже, че има някакви наченки на държавност, и справедливостта за трагедията в Кочани да възтържествува. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ бившият ръководител на Гражданския демократичен съюз в Северна Македония Петър Колев по повод започналото в Скопие първо заседание по делото за пожара в дискотека "Пулс“ в град Кочани, при който на 16 март загинаха 63-ма, а 200 бяха ранени.

"Да изпратиш детето си и то никога да не се върне, е морално предизвикателство пред всеки един човек. И да знаеш, че за това има конкретни имена и ЕГН-та като виновни, и да видиш как една система ще ги остави безнаказано, смятам че е предизвикателство и за институциите в Северна Македония, но и като цяло за човешкото общество", каза той с надеждата този път институциите да проработят, но изрази съмнение и притеснение, познавайки  институциите в Северна Македония, че това ще се случи. Според госта хората повече се надяват на външен натиск от страна на институциите на ЕС, които ще следят отблизо този процес, отколкото на капацитета на собствените си правораздавателни органи.

Колев изрази мнението, че процесът със сигурност ще продължи години наред, като ще се ползват всякакви възможни начини, по които това нещо да продължава колкото е възможно по-дълго, с ясната цел и визия колкото е възможно повече да се разводни и колкото е възможно повече да спадне общественият и международният интерес от процеса.

"Има и бивши политици, има и бивши кметове, които са от партията, която днес управлява Македония, ВМРО-ДПМНЕ, така че дълбоко се съмнявам, че този съдебен процес ще бъде абсолютно прозрачен и със сигурност някой ще се опита това нещо да го влачи през годините“.

Една такава трагедия няма как да не предизвика разочарование, няма как да не предизвика бунт, няма как да не предизвика ред други неща и според Колев е изключително странно как на последните местни избори отново кандидатът на управляващата партия спечели кметския стол в Кочани.

"Македонският политически елит използва един изключително провокативен, груб и бих казал симптоматичен език. Тази политическа наглост, която се демонстрира, идва от начина, по който се консумира властта в Северна Македония. Там демокрацията е много далеч от реалността, просто се действат от позицията на силата, имайки предвид, че държиш всичко, започвайки от местна власт, изпълнителна власт, законодателна власт, съдебна власт“.


Още по темата: общо новини по темата: 115
15.11.2025 »
14.10.2025 »
14.10.2025 »
30.05.2025 »
28.04.2025 »
27.04.2025 »
предишна страница [ 1/20 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Извънредният труд на 31 декември и 2 януари ще излезе доста солен...
19:39 / 19.11.2025
Алибегов: Всички артикули, които използваме, за да сглобим една с...
19:21 / 19.11.2025
Конвоират Благомир Коцев във Варна до дни
19:31 / 19.11.2025
БАБХ подготвя предложение за отлагане на влизането в сила на Тари...
20:24 / 19.11.2025
Слави Трифонов: Тези хора, които съдът ги оправда, са лъжци
18:43 / 19.11.2025
Оранжеви кодове за утре няма да има, но предупреждение от първа с...
19:55 / 19.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
51-ото Народно събрание
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: