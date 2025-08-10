ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина футболистът, ударен от мълния
От Цер излязоха с официално съобщение след трагедията.
"С огромна тъга и болка днес се прощаваме с нашия лъв, нашия голям борец и голям човек Драгиша Гиле Савкович, който за жалост не успя да спечели най-важния си мач! Искрени съболезнования на семейството и приятелите на нашия Гиле!", пишат от клуба.
Всички футболни мачове в Сърбия ще започват с минута мълчание заради трагично загиналия футболист.
Савкович пострада по време на приятелска среща на неговия Цер с Раднички от село Клупци. По време на второто полувреме на терена падна мълния, а 10 от футболистите пострадаха. Починалият бе с опасност за живота, а останалите се отърваха с по-леки наранявания.
"Всичко стана за секунда. Видях само как 10 човека падат, един по един, след това започнаха да стават. Само Драгиша остана да лежи. Страшно беше", разказа очевидец.
