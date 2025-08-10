ИЗПРАТИ НОВИНА
Почина футболистът, ударен от мълния
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:08
©
Тъжна новина от аматьорските дивизии в Сърбия. Почина футболистът, който пострада най-тежко, след като мълния падна на терена по време на контрола. Тъжната вест съобщиха от клуба на Драгиша Савкович - Цер. Почти седмица лекарите се бореха за живота на 37-годишният играч.

От Цер излязоха с официално съобщение след трагедията.  

"С огромна тъга и болка днес се прощаваме с нашия лъв, нашия голям борец и голям човек Драгиша Гиле Савкович, който за жалост не успя да спечели най-важния си мач! Искрени съболезнования на семейството и приятелите на нашия Гиле!", пишат от клуба.

Всички футболни мачове в Сърбия ще започват с минута мълчание заради трагично загиналия футболист. 

Савкович пострада по време на приятелска среща на неговия Цер с Раднички от село Клупци. По време на второто полувреме на терена падна мълния, а 10 от футболистите пострадаха. Починалият бе с опасност за живота, а останалите се отърваха с по-леки наранявания.  

"Всичко стана за секунда. Видях само как 10 човека падат, един по един, след това започнаха да стават. Само Драгиша остана да лежи. Страшно беше", разказа очевидец.







