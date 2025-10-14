Почина Панчо от ДНК

© След почти седем месеца и дълго лечение почина Владимир Блажев – Панчо, един от вокалистите на групата ДНК, която имаше участие в дискотека "Пулс", където пожар отне живота на десетки млади хора. Панчо беше приет и се лекуваше в частна болница в тежко състояние, на командно дишане.



Новината за смъртта на Владимир Блажев беше официално потвърдена от прокуратурата в Северна Македония. От там допълват, че ще бъде назначена аутопсия. По време на инцидента, животът си загубиха петима членове на групата ДНК, както и част от екипа по поддръжката.



На 16 март, фойерверки предизвикаха голям пожар в дискотека "Пулс" в северномакедонския град Кочани. Малката зала е била препълнена с млади хора, дошли да слушат и да се забавляват с любимата си група. По време на пожара загинаха 59 души. След това починаха още трима, Панчо е 63-ата жертва.



Също днес почина един от първите заподозрени и задържани след пожара в дискотека в Кочани. Владо Петров е получил сърдечен удар, най-вероятно причинен от силния стрес след трагичния инцидент.