ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Почина Панчо от ДНК
Новината за смъртта на Владимир Блажев беше официално потвърдена от прокуратурата в Северна Македония. От там допълват, че ще бъде назначена аутопсия. По време на инцидента, животът си загубиха петима членове на групата ДНК, както и част от екипа по поддръжката.
На 16 март, фойерверки предизвикаха голям пожар в дискотека "Пулс" в северномакедонския град Кочани. Малката зала е била препълнена с млади хора, дошли да слушат и да се забавляват с любимата си група. По време на пожара загинаха 59 души. След това починаха още трима, Панчо е 63-ата жертва.
Също днес почина един от първите заподозрени и задържани след пожара в дискотека в Кочани. Владо Петров е получил сърдечен удар, най-вероятно причинен от силния стрес след трагичния инцидент.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 113
|предишна страница [ 1/19 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Почина главен заподозрян за пожара в дискотеката в Кочани
13:35 / 14.10.2025
В Гърция обявиха стачка, искат 14-та заплата
10:04 / 14.10.2025
Тръмп подписа историческия мирен план за Газа
20:39 / 13.10.2025
Tурски митничари заловиха 105 кг марихуана на границата с Българи...
17:20 / 13.10.2025
ХАМАС освободи втората група от 13 заложници
11:11 / 13.10.2025
"Развъдник на ужасите": Труповете на над 250 животни са намерени ...
14:17 / 12.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
08:04 / 13.10.2025
Даниел Бачорски: Правих с нея секс, докато тя беше бременна от друг
20:14 / 12.10.2025
Учени потвърдиха: В Гърция е открит първият хибрид между вълк и куче
09:47 / 13.10.2025
До 50 грама ракия на ден и то със салата
10:51 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS