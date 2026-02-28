NBC, като се позова на близки в семейството на Седака.
Едни от най-известните му песни са "Oh, Carol“, "One Way Ticket to the Blues“, "Calendar Girls“. Седака беше автор и на хитове за изпълнители като Елвис Пресли, Елтън Джон, АББА. Нийл Седака има звезда на Алеята на славата в Холивуд, а също така е увековечен в Залата на славата в Лонг Айлънд.
"Истинска рокендрол легенда, вдъхновение за милиони, но най-важното, поне за тези от нас, които имаха късмета да го познават, невероятен човек, който ще ни липсва много“, заявяват от семейството му, цитирани от NBC.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.