Почина Крис Риа
Автор: Николина Александрова 17:31Коментари (0)196
Крис Риа, британският певец и композитор, чиито хитове включват Driving Home For Christmas, е починал на 74-годишна възраст, съобщи говорител на семейството му.

Риа съчетаваше блус, поп, соул и софт рок в 25 студийни албума, сред които хитове като "The Road to Hell“ от едноименния албум, достигнал първото място в британската класация, "Driving Home for Christmas“, неизменен коледен хит, и парчета като "On the Beach“ и "Josephine“, които печелят огромна популярност.








