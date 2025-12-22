ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина Крис Риа
Риа съчетаваше блус, поп, соул и софт рок в 25 студийни албума, сред които хитове като "The Road to Hell“ от едноименния албум, достигнал първото място в британската класация, "Driving Home for Christmas“, неизменен коледен хит, и парчета като "On the Beach“ и "Josephine“, които печелят огромна популярност.
