|Петрол се разля в Черно море
"Сутринта на 29 август, по време на товарни дейности на устройство за дистанционно акостиране №2 на (дъщерното дружество на КТК – бел.ред.) КТК-Р, е възникнал теч поради разкъсване на морската връзка на плаващия маркуч. Според компанията, около 30 кубически метра петрол са попаднали в морето“, се казва в съобщението на "Росприроднадзор“.
Агенцията съобщи, че разливът в Черно море край Новоросийск е бил своевременно локализиран, като няма заплаха от разпространението му.
