Пекар: Преди пет години можех да изхранвам семейството си, да плащам наема и дори да спестявам

"Че какво са 22 000 лири в тази страна?", казва Ахмет, който е на 50 години и работи като портиер на подземен паркинг. 22 000 турски лири са малко повече от 450 евро - толкова е минималната работна заплата в Турция, пише АРД.



За толкова обаче поне в Истанбул не работи никой, посочва Ахмет. Това е само сумата, от която се правят социалните удръжки - всъщност се получава двойно или дори повече.



Но и тези суми не са достатъчно, изчислява пекарят Метин.



"Имайки предвид инфлацията, би трябвало да се получават между 100 000 и 150 000 лири. Ако някой квалифициран работник като мен взима 50 000 лири, около половината отиват за наем. Оттам нататък - с какво да се изхранваш и с какво да плащаш сметките за ток, вода и газ?"



Метин изхранва сам четиричленното си семейство. Много домакинства се справят единствено благодарение на това, че в тях работят двама или повече членове. Или пък живеят в по-отдалечени райони, където е по-евтино - като Метин. Той излиза в пет часа и се прибира в 19, вечеря и ляга. "Това не е достоен живот", посочва той пред АРД.



Семейството на Метин може да си позволи месо само веднъж месечно. По-рано се случвало по-често - веднъж седмично, но по-рано всичко е било по-различно. "Преди пет години можех да изхранвам семейството си, да плащам наема и дори да спестявам. Вече не", казва той пред АРД.



Метин няма пари за собствено жилище, а наемите постоянно растат: от около три години наемът му на практика се удвоява всяка година. Теоретично наемателите биха могли да се противопоставят, но малцина се решават на такъв ход, понеже не знаят как да действат. В Турция наемите могат да се вдигат паралелно с инфлацията, която в момента официално е 33 процента. Независимите икономисти обаче смятат, че тя е поне два пъти по-висока.



Цените растат най-вече покрай хранителните продукти, транспорта, образованието и наемите, посочва АРД. В последните няколко години минималната заплата бе увеличена многократно, но по-високите доходи не растат автоматично с нея. Поради това средната класа в Турция изчезва, казва пред германската обществена медия икономистът Онур Чанакчъ. Минималната работна заплата се е превърнала в средна. Така покупателната способност на хората е намаляла. Тези, които по-рано са получавали средно заплащане, сега са слезли в по-долна група по доходи.



Обществото обеднява, а това би могло да се превърне в истинска експлозия, да доведе до масови протести или стачки. Мнозина обаче не дръзват да извършат нищо подобно, тъй като се боят от съдебно преследване, пише още германското издание.



Към това се добавя обстоятелството, че все повече разпространяващата се бедност трудно се разпознава - благодарение на турското общество, както обяснява Чанакчъ.



"В това отношение голяма роля играе семейството - то помага, за да не се останат хората без покрив и да им се наложи да живеят на улицата като в Америка. Това е основната причина за отсъствието на социална експлозия."



Но гневът на много от хората расте - заради мизерията, в която им се налага да живеят, предизвикана от високата инфлация. В допитване на института за проучване на общественото мнение ASAL от септември три четвърти от анкетираните упрекват управляващата Партия на справедливостта и развитието на президента Ердоган в погрешна икономическа политика.



Това обаче не е достатъчно за обяснение на положението, казва пред АРД професорът по икономика Алп Еринч Йелдан. Той отправя упреци и към подхода на управляващите към опозицията.



"Борбата срещу инфлацията е безуспешна заради операциите от 19 март (когато бе арестуван кметът на Истанбул Екрем Имамоглу - б.ред.), процесите срещу журналисти и неспазването на решенията на Европейския съд за човешки права." С други думи: "Това, че в бъдеще няма вероятност инфлацията да намалее, се дължи най-вече на факта, че преживяваме криза на демокрацията и правовата държава".



Тази политика - както казват предприемачите в страната - отблъсква и инвеститорите. А турската икономика спешно се нуждае от инвестиции.