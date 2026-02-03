Парижката прокуратура претърсва офисите на Илон Мъск

© Парижки прокурори са претърсили офисите на социалната медийна платформа X на Илон Мъск в рамките на разследване за киберпрестъпления, съобщиха във вторник (3 февруари), предава Independent.



Технологичният милиардер е бил призован от прокурорите да се яви през април, след едногодишно разследване за предполагаемо злоупотреба с алгоритми от страна на X или нейните ръководители.



Прокуратурата съобщи във вторник, че е разширила разследването след жалби за чатбота с изкуствен интелект Grok.



Разследващите ще проучат създаването на изображения с детска порнография и на възрастни хора със сексуални дийпфейкове, както и други потенциални престъпления.



"На този етап провеждането на разследването е част от конструктивен подход с цел в крайна сметка да се гарантира, че платформата X спазва френските закони, доколкото оперира на национална територия“, заявяват от прокуратурата.



Британската медия се е свързала с X за коментар. Отричайки обвиненията през юли, компанията е заявила, че френските прокурори са започнали "политически мотивирано наказателно разследване“.



Прокуратурата в Париж е съобщила, че в разследването са включени Националната кибер единица на полицията и Европол.