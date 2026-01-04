Папа Лъв XIV призова за запазване на суверенитета на Венецуела

© Папа Лъв XIV заяви, че следи с безпокойство събитията във Венецуела и призова за запазване на нейния суверенитет и зачитане на върховенството на закона, предава Reuters .



"Нека суверенитетът на страната бъде гарантиран и върховенството на закона, залегнало в конституцията, с уважение към човешките и гражданските права на всеки“, заяви папата след традиционната си неделна проповед.



Той призова също за съвместна работа за изграждане на мирно бъдеще на сътрудничество, стабилност и хармония.



Известно е, че неговият предшественик, Франциск, е разменял писма с венецуелския президент Николас Мадуро.



Припомняме, че на 3 януари венецуелският външен министър Иван Гил Пинто обяви, че Съединените щати са атакували цивилни и военни цели в Каракас. Той нарече действията на Вашингтон военна агресия. Във Венецуела бе обявено извънредно положение.



Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди малко по-късно, че Съединените щати са предприели мащабни въздушни удари срещу Венецуела. Венецуелският лидер Николас Мадуро и съпругата му са заловени и изведени от страната.