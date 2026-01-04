ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Папа Лъв XIV призова за запазване на суверенитета на Венецуела
"Нека суверенитетът на страната бъде гарантиран и върховенството на закона, залегнало в конституцията, с уважение към човешките и гражданските права на всеки“, заяви папата след традиционната си неделна проповед.
Той призова също за съвместна работа за изграждане на мирно бъдеще на сътрудничество, стабилност и хармония.
Известно е, че неговият предшественик, Франциск, е разменял писма с венецуелския президент Николас Мадуро.
Припомняме, че на 3 януари венецуелският външен министър Иван Гил Пинто обяви, че Съединените щати са атакували цивилни и военни цели в Каракас. Той нарече действията на Вашингтон военна агресия. Във Венецуела бе обявено извънредно положение.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди малко по-късно, че Съединените щати са предприели мащабни въздушни удари срещу Венецуела. Венецуелският лидер Николас Мадуро и съпругата му са заловени и изведени от страната.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 20
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Собственикът на бара в Кран-Монтана е лежал в затвора, бил сводни...
16:38 / 04.01.2026
NYT: 40 души са убити при нападението на САЩ срещу Венецуела
15:05 / 04.01.2026
Полетите в цяла Гърция бяха прекъснати
13:42 / 04.01.2026
Швейцарската полиция идентифицира още 16 жертви от пожара в Кран-...
12:21 / 04.01.2026
Върховният съд на Венецуела реши: Вицепрезидентът Делси Родригес ...
10:02 / 04.01.2026
Белият дом публикува първо видео на Мадуро след задържането
09:33 / 04.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS