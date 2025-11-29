ИЗПРАТИ НОВИНА
Папа Лъв XIV посети Синята джамия в Истанбул
Автор: Борислава Благоева 13:05Коментари (0)279
Папа Лъв XIV посети джамията Султан Ахмед в Истанбул, по-известна като Синята джамия и се срещна с предстоятели на местните църкви и християнски общности днес, по време на третия ден от престоя си в Турция, по време на първото си апостолско пътуване в чужбина, предава Tanjug.

"Папата прекара посещението си в джамията в мълчание, в дух на самообладание и внимателно слушане, с дълбоко уважение към мястото и вярата на тези, които се събират там в молитва“, се казва в изявление на пресслужбата на Светия престол.

Папа Лъв, който пристигна в джамията тази сутрин, беше придружен от турския министър на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой, провинциалния мюфтия на Истанбул Емрулах Тунджел и служители на джамията. Мюезинът на джамията "Султан Ахмет“, Ашгин Муса Тундза, даде информация за джамията на папата.

Следобед папата ще участва в служба църквата "Свети Георги" - седалището на Вселенската патриаршия и ще се срещне с патриарх Вартоломей 1-ви.

Довечера главата на Римокатолическата църква ще изнесе Света литургия във "Фолксваген Арена" - най-голямата зала в Турция с капацитет 6500 души.


