|Утре ще се състои канонизацията на 15-годишния "инфлуенсър на Бог", Ватиканът очаква хиляди вярващи на площад "Свети Петър"
15-годишният Карло, който почина от левкемия, ще бъде обявен за светец от папа Лъв в тържествена церемония на площад "Свети Петър", която ще бъде наблюдавана от хиляди вярващи на големи екрани както във Ватикана, така и в родния му град Асизи, Италия.
Тялото на Акутис, облечено в дънки и маратонки, се намира в стъклен ковчег в Асизи, място на поклонение, което привлича стотици хиляди посетители годишно. Канонизацията му първоначално бе планирана за април, но бе отложена поради смъртта на папа Франциск.
Именно папа Франциск насърчи канонизацията му, тъй като смяташе, че църквата се нуждае от човек като него, за да привлече нови католици в църквата.
Акутис е роден в Лондон през 1991 г., но е израснал в Милано, където е бил известен с дълбоката си вяра, въпреки че родителите му не са били особено религиозни. Любител на електронните игри, той сам усвоява основни познания по програмиране и ги използва, за да документира чудеса и други елементи на католическата вяра в интернет.
В Милано той се грижи за уебсайта на своята енория, а по-късно и за този на академия със седалище във Ватикана. През краткия си живот той придобива славата на "покровител на интернет общностите“, тъй като използва интернет, за да разпространява вярата си.
Епископът на Асизи, Доменико Сорентино, призова младите хора да следват примера на Карло, като се позова на необходимостта от положителни примери и истории от живота, които да насърчават младежта да се отдалечи от негативните модели.
