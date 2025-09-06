ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Утре ще се състои канонизацията на 15-годишния "инфлуенсър на Бог", Ватиканът очаква хиляди вярващи на площад "Свети Петър"
Автор: Николина Александрова 20:49Коментари (0)98
©
Италианският тийнейджър Карло Акутис, който почина през 2006 г. на 15-годишна възраст, ще стане в неделя (7 септември) първият католически светец от 21 век. Папа Лъв XIV ще извърши последня етап от канонизацията на двама италианци: Пиер Джорджо Фрасати (1901-1925) и Карло Акутис (1991-2006).

15-годишният Карло, който почина от левкемия, ще бъде обявен за светец от папа Лъв в тържествена церемония на площад "Свети Петър", която ще бъде наблюдавана от хиляди вярващи на големи екрани както във Ватикана, така и в родния му град Асизи, Италия.

Тялото на Акутис, облечено в дънки и маратонки, се намира в стъклен ковчег в Асизи, място на поклонение, което привлича стотици хиляди посетители годишно. Канонизацията му първоначално бе планирана за април, но бе отложена поради смъртта на папа Франциск.

Именно папа Франциск насърчи канонизацията му, тъй като смяташе, че църквата се нуждае от човек като него, за да привлече нови католици в църквата.

Акутис е роден в Лондон през 1991 г., но е израснал в Милано, където е бил известен с дълбоката си вяра, въпреки че родителите му не са били особено религиозни. Любител на електронните игри, той сам усвоява основни познания по програмиране и ги използва, за да документира чудеса и други елементи на католическата вяра в интернет.

В Милано той се грижи за уебсайта на своята енория, а по-късно и за този на академия със седалище във Ватикана. През краткия си живот той придобива славата на "покровител на интернет общностите“, тъй като използва интернет, за да разпространява вярата си.

Епископът на Асизи, Доменико Сорентино, призова младите хора да следват примера на Карло, като се позова на необходимостта от положителни примери и истории от живота, които да насърчават младежта да се отдалечи от негативните модели.


Още по темата: общо новини по темата: 11
13.06.2025 »
01.06.2025 »
21.05.2025 »
18.05.2025 »
18.05.2025 »
18.05.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Родени са на днешната дата преди 78 години, но едната вече не е м...
19:04 / 06.09.2025
Криско: Бяха ми нужни няколко месеца, за да приема, че детето ми ...
17:08 / 06.09.2025
Ивана Захаренова, която написа дипломна работа за Азис, стана син...
09:23 / 06.09.2025
Не давайте пари назаем на 6 септември
19:23 / 05.09.2025
Лили Стефанова посъветва дамите, които са навършили 40 години
13:50 / 05.09.2025
Waze все още отказва да въведе полезна функция
11:51 / 05.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
17:07 / 04.09.2025
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
16:50 / 04.09.2025
В Европейския съюз единствено България, Гърция и Испания могат да произвеждат тази култура
В Европейския съюз единствено България, Гърция и Испания могат да произвеждат тази култура
11:24 / 04.09.2025
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
12:03 / 05.09.2025
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
22:49 / 04.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Опасен хищник броди край Шумен
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Военният парад в Пекин-2025
Съединението и празник на Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: