ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Откриха опасни нива на PFAS в минералната вода в Европа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:11Коментари (0)281
©
Химически компании като BASF, Bayer, Corteva и Syngenta системно са омаловажавали токсичността на трифлуороцетната киселина (TFA) - ултракратковерижен PFAS, известен като "вечен химикал", който замърсява питейната вода в цяла Европа. Това разкри ново разследване на Pesticide Action Network Europe, публикувано в края на септември 2025 година.

Докладът, озаглавен "Manufacturing Doubt: How Industry Downplays TFA's Toxicity", показва как водещите химически производители са забавяли предоставянето на токсикологични данни и са оказвали натиск върху европейските институции - Европейската агенция по химикали (ECHA) и Европейския орган за безопасност на храните (EFSA).

Анализът на PAN Europe, базиран на документи, получени чрез официални искания за достъп до информация, съдържа доказателства за сериозни здравни рискове от TFA. Установени са очни и скелетни малформации при животински тестове, нарушения в хормоните на щитовидната жлеза, увреждания на черния дроб и имунната система, както и намалено качество на спермата.

Въпреки че европейското законодателство изисква забрана на пестициди, които отделят токсични остатъци като TFA, химическите компании са лобирали за пределна стойност от 294 микрограма на литър за питейна вода. Това е повече от сто пъти по-слаба стойност от най-строгите национални стандарти в Европа.

TFA е изключително устойчиво и силно мобилно съединение, което се натрупва в подземните и питейните води, както и в храните. Научните данни сочат потенциални рискове за развитието и репродуктивното здраве на хората.

"Това е тревожен пример как корпоративни интереси могат да блокират научната истина и да застрашат здравето на милиони европейци," заяви д-р инж. Андрей Велчев, председател на Сдружението за достъпна и качествена храна.

"Вече има сериозни доказателства, че TFA се натрупва във водата и храната ни. Българските институции трябва да поискат от Европейската комисия и националните контролни органи незабавни действия - забрана на PFAS пестициди и ясни лимити за TFA в питейната вода. Не можем да си позволим още години забавяне," добави той.

Минерална вода също е замърсена

По данни на Greenpeace, публикувани по-рано тази година, в 12 от 16 проби минерална вода от Италия и Германия са открити високи нива на TFA. В някои случаи стойностите надвишават над 20 пъти най-строгите национални лимити в Европа. Това потвърждава, че проблемът вече е широко разпространен и засяга потребителите в целия Европейски съюз.

В момента Европейската агенция по химикали оценява класификацията на TFA като вещество, токсично за възпроизводството, докато Европейският орган за безопасност на храните работи по нови референтни стойности за безопасност за потребителите.

"От години европейските регулатори се поддават на манипулациите на индустрията. Сега водата ни в цяла Европа е замърсена с TFA, а всяко ново пръскане с PFAS-пестициди влошава ситуацията. Това трябва да спре днес," заяви Саломе Ройнел, експерт по политики в PAN Europe.

"Науката е ясна - TFA е опасен, натрупва се необратимо в околната среда и изисква спешна реакция," допълни д-р Велчев. "Здравето на хората трябва да стои над печалбите на химическите корпорации."







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Ново земетресение със сила 4,5 по Рихтер в Северозападна Турция
14:32 / 09.11.2025
Вучич отговори на критиките на Захарова за доставки на сръбски бо...
15:11 / 09.11.2025
САЩ изпращат стратегически бомбардировачи на Източния фланг на Ев...
10:02 / 09.11.2025
Близо един милион души са евакуирани заради приближаващ тайфун
09:56 / 09.11.2025
Вучич: Българите не чакат ''Лукойл'' да спре, а действат, ние не ...
22:30 / 08.11.2025
Евростат: Обезщетенията за старост и тези за болест гълтат милиар...
17:33 / 08.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
11:38 / 07.11.2025
Cобственик на магазин: Като казаха, че ще влиза еврото, всеки започна да си изпразва касичките
Cобственик на магазин: Като казаха, че ще влиза еврото, всеки започна да си изпразва касичките
21:01 / 07.11.2025
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
08:42 / 07.11.2025
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
20:38 / 07.11.2025
Недоволство в Пловдив заради нов строеж. Инвеститорът: Могат да искат и по въздуха да вкарваме техниката
Недоволство в Пловдив заради нов строеж. Инвеститорът: Могат да искат и по въздуха да вкарваме техниката
09:28 / 07.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Силно земетресение в Турция, усети се и в България
Kатастрофи Великотърновско
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: