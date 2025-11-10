ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|От последните минути: Силно земетресение в Турция
Трусът е регистриран на 52 км югоизточно от Балъкесир, Турция, на 10 км западно- от Синдърги, Турция, на дълбочина 11 км. Трусът е регистриран в 21:20 часа местно време (20:20 часа българско време).
|Още по темата:
|общо новини по темата: 804
|предишна страница [ 1/134 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Как да разпознаем истинските евробанкноти?
17:22 / 10.11.2025
Съдът реши: Саркози излиза от затвора още днес
16:01 / 10.11.2025
Предупреждения в Гърция
10:13 / 10.11.2025
Земетресение от 4,6 по Рихтер разтърси Западна Турция
09:24 / 10.11.2025
Изненада за чужденците, които са нарушили правилата за движение в...
16:44 / 09.11.2025
Ново земетресение със сила 4,5 по Рихтер в Северозападна Турция
14:32 / 09.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS