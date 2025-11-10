От последните минути: Силно земетресение в Турция

© Земетресение с магнитуд 4.9 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в Западна Турция. Това показва справка на ''Фокус'' на сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).



Трусът е регистриран на 52 км югоизточно от Балъкесир, Турция, на 10 км западно- от Синдърги, Турция, на дълбочина 11 км. Трусът е регистриран в 21:20 часа местно време (20:20 часа българско време).