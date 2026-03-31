От 1 април 2026 г. Гърция ще забрани плащанията на наем в брой, като изисква всички наеми да се извършват чрез банков превод към сметка на името на наемодателя. Мярката цели по-голяма прозрачност на пазара на наеми и по-добро спазване на данъчното законодателство.
Наемателите, които продължат да плащат в брой, ще загубят правото си на жилищни субсидии и годишна помощ, свързана с наема. Наемодателите, приемали плащания в брой, ще бъдат лишени от 5% данъчно облекчение върху доходите от наеми, което ще увеличи данъчната им тежест.
Всички договори за наем, нови и подновени, трябва да включват клауза за плащане чрез банков превод с посочен IBAN на наемодателя. Плащанията трябва да се извършват в сметка, водена на името на наемодателя, а при съвместни или множество собственици всеки наемодател трябва да декларира отделна сметка.
Данъчните власти ще могат да извършват автоматични проверки чрез свързване на декларираните доходи с банковите преводи. Освен това, наемите трябва да се плащат редовно в рамките на една данъчна година, за да се запазят данъчните облекчения. Доходите от наем не са автоматично защитени от запор, освен ако сметката не е официално определена като защитена от данъчните органи.
От 1 април забраняват плащанията в брой на наемите в Гърция
