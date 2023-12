Основателката на култова група загина в катастрофа

© 65-годишната Лора Линч, която е една от основателките на култовата кънтри група от САЩ Dixie Chicks, е загинала в автомобилна катастрофа близо до град Ел Пасо, Тексас. Лошата новина съобщи АФП.



Музикантката е управлявала автомобила без предпазен колан и е загинала на място вследствие на челен сблъсък.



"Шокирани и натъжени сме да научим за смъртта на Лора Линч", написа групата в социалните мрежи. "Лора беше ярка светлина... нейната заразителна енергия и хумор придадоха искра на ранните дни на нашата група. Неоспоримите й таланти ни помогнаха да излезем от кръчмите по ъглите на улиците и да се качим на сцените в Тексас и в Средния Запад", се казва в изявлението на групата в Instagram.



Линч основава популярната група през 1989 г. в Далас заедно с Робин Лин Мейси и сестрите Марти и Емили Ъруин. До 1995 г. тя е вокалист и басист в групата, изпълняваща кънтри и блуграс музика.



Линч записва три албума с "Дикси чикс": Thank Heavens for Dale Evans, Little Ol' Cowgirl и Shouldn't a Told You That. Групата придобива световен успех през 1998 г. с албума Wide Open Spaces. През 2020 г. "Дикси Чикс" се преименува на "Дъ Чикс" (The Chicks).