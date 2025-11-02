ИЗПРАТИ НОВИНА
Опасна мода в TikTok
Автор: Елена Николова 12:36Коментари (0)349
©
Molecule, хапче, обещаващо бърза загуба на тегло, става популряно в руския TikTok тази година. Клиповете, появяващи се с надписи като "Вземи Molecule и забрави, че храната съществува“ и "Искаш ли да седиш в задната част на класа с дрехи с големи размери?", приковават вниманието на подрастващите в Русия, предаде BBC.

Във видеата потребителите показват хладилници, облицовани със сини кутии с холограми и етикети "Molecule Plus“.

Откакто това хпаче става толкова популярно, поръчките започват да нарастват. А  тийнейджърите споделяха своите "пътешествия за отслабване“ в социалните мрежи.

Колкото и хубаво да звучи, страничните ефекти са фрапиращи

22-годишната Мария от Санкт Петербург е закупила продукта от популярен онлайн търговец. Тя е приемала по две хапчета на ден и след две седмици казва, че устата ѝ е пресъхнала и е загубила напълно апетит.

"Нямах абсолютно никакво желание да ям, камо ли да пия. Бях нервен. Постоянно си хапех устните и дъвчех бузите", споделя младото момиче.

Мария разви силна тревожност и започна да има негативни мисли и твърди, че изобщо не е била подготвена за толкова тежки странични ефекти.

Други потребители на TikTok споменаха разширени зеници, тремор и безсъние. Известно, че поне трима руски ученици са хоспитализирани след употребата на лекарството.

Веществото е забранено във Великобритания, ЕС и САЩ

Опаковките на хапчетата Molecule често изброяват "натурални съставки“ като корен от глухарче и екстракт от семена на копър. Но преди месеци журналисти от руския вестник "Известия“ представиха за тестване хапчета, закупени от тях онлайн, и откриха, че съдържат опасно вещество.То се нареча сибутрамин и е забранено в много страни.

Първоначално използван като антидепресант през 80-те години на миналия век, а по-късно като средство за потискане на апетита, проучванията показват, че сибутраминът увеличава риска от инфаркти и инсулти, като същевременно само леко насърчава загубата на тегло.

Забранен е в САЩ през 2010 г. и е незаконен и във Великобритания , ЕС, Китай и други страни.

В Русия все още се използва за лечение на затлъстяване, но е достъпен само за възрастни и по лекарско предписание.

Купуването и продажбата на сибутрамин без рецепта е престъпление. Но това не е спряло физически лица и малки фирми да го продават онлайн - често в по-високи дози от законните лекарства - и без да се изискват рецепти.

Нелицензираните хапчета струват около 6-7 паунда (8-9 долара) за 20-дневна доза - много по-евтино от признатите инжекции за отслабване като Ozempic, които на руския пазар се продават за 40-160 паунда (50-210 долара) на месечна писалка.

"Самостоятелното приложение на това лекарство е много опасно“, казва ендокринологът Ксения Соловьова от Санкт Петербург, предупреждавайки за потенциални рискове от предозиране, "защото не знаем колко от активната съставка могат да съдържат такива "хранителни добавки“.

Руснаците редовно получават присъди за закупуване и препродажба на хапчета Molecule. Но за властите се оказва трудно да контролират незаконната продажба на наркотика.

Наскоро в страната беше приет и закон, който позволява на властите да блокират уебсайтове, продаващи "нерегистрирани хранителни добавки“, без съдебно решение, но продавачите заобикалят това, като ги категоризират като "спортно хранене“.

В TikTok можете да намерите търговци на дребно, които продават Molecule под обяви, които изглеждат сякаш са за мюсли, бисквити и дори електрически крушки. А някои търговци дори не се опитват да го крият вече.

Преди няколко седмици BBC откри обяви за Molecule в популярен руски онлайн пазар. Когато бяха потърсени за коментар, сайтът заяви, че е премахнал незабавно всички продукти, съдържащи сибутрамин. Но призна, че е трудно да се намерят и премахнат обяви, които не споменават изрично сибутрамин.

Хапчетата са с неизвестен произход

BBC открива някои продавачи с производствени сертификати от фабрики в Гуанджоу и Хенан, Китай. Други твърдят, че доставят хапчетата от Германия. На някои опаковки е  посочено, че са произведени в Ремаген, Германия, но на посочения адрес не се открива такава компания.

Междувременно онлайн общностите за хранителни разстройства са се превърнали в пространства, където се популяризира Molecule, като потребителите разчитат на хаштагове и кодирани термини, за да избягат от рестрикциите.

Анна Енина, руска инфлуенсърка с милиони последователи, която самата е признала, че е използвала нелицензирани хапчета за отслабване в миналото, публично предупреди абонатите си: "Като човек, който се е борил с хранително разстройство... последствията ще бъдат тежки. Ще съжалявате десетократно.“

И въпреки всичко тенденцията продължава да "вирее" в руските социални мрежи.







Статистика: