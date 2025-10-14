ИЗПРАТИ НОВИНА
Ограничават достъпа до Instagram
Автор: ИА Фокус 18:55Коментари (0)135
©
Тийнейджърите, използващи Instagram, вече ще виждат само съдържание, което отговаря на кино рейтинг PG-13, предаде Sky News.

Филмите с ограничена възраст PG-13, подобно на британския 12A, обикновено имат право да съдържат някои ругатни, леко насилие и частична голота. Въпреки това Meta заяви, че ще се опита да скрие съдържанието с подтекст и нецензурния език "доколкото е възможно“.

По-рано тази година в Обединеното кралство бяха въведени нови правила за онлайн безопасност, които правят законово изискване за възрастово ограничаване на онлайн съдържание за възрастни, но Meta твърди, че тези възрастови ограничения трябва да бъдат променени.

"В допълнение към нашите дългогодишни политики, които вече скриват или забраняват препоръчването на сексуално внушително съдържание, графични или смущаващи изображения и съдържание за възрастни, като например продажбата на тютюн или алкохол от тийнейджъри, нашите актуализирани политики вече ще отидат още по-далеч“, заяви компанията в съобщението си.

"Това включва скриване или непрепоръчване на публикации със силен език, определени рисковани трикове и допълнително съдържание, което би могло да насърчи потенциално вредно поведение, като например публикации, показващи принадлежности за употреба на марихуана.“

Чатовете между тийнейджъри и Мета ИИ също ще бъдат ограничени до рейтинг PG-13.

През август Ройтерс съобщи, че вътрешен документ на Meta позволява на децата да участват в "романтични или чувствени“ чатове с изкуствен интелект, включително в чатбот в Instagram.

Говорителят на Meta Анди Стоун коментира, че компанията е в процес на преразглеждане на документа и че подобни разговори с деца никога не е трябвало да бъдат допускани.

Въпреки че профилите на тийнейджъри изискват потребителят да бъде честен относно датата си на раждане, Meta твърди, че използва технология за "предсказване на възрастта“, за да разпознае кога потребителят лъже за възрастта си и да ограничи съдържанието му по подходящ начин.

Миналата година проучване на Ofcom показа, че 22% от 17-годишните са заявили, че са излъгали в социалните мрежи за това, че са навършили 18 години.

От следващата година родителите ще имат възможност да ограничат още повече акаунта на тийнейджъра си с настройка "ограничено съдържание“.

Това ще филтрира още повече съдържание и ще премахне възможността на тийнейджъра да вижда, оставя или получава коментари под публикации, както и ще ограничи разговорите, които тийнейджърите могат да водят с изкуствения интелект на Meta.

Промените ще започнат да се въвеждат в акаунтите на тийнейджъри в САЩ, Великобритания, Австралия и Канада днес и ще бъдат напълно въведени до края на годината, според Meta, след което ще бъдат въведени в световен мащаб.

Актуализираните ограничения за съдържание за младите потребители на Instagram идват след обаждания от родители, които искат да разберат по-добре какво виждат децата им онлайн.

Около 90% от родителите на тийнейджъри в САЩ казват, че рейтингът PG-13 ще улесни разбирането на вида съдържание, което тийнейджърът им вероятно ще види в Instagram, според проучване, поръчано от Meta.

Компанията заяви, че ще провежда редовни анкети в Instagram, като кани родители да преглеждат съдържанието и да преценят дали го смятат за подходящо за тийнейджъри.

"Тези проучвания ще ни помогнат да разберем дали родителите все още са съгласни с jfld къде сме поставили границата и дали е необходимо да коригираме допълнително нашите насоки“, каза Мета.







