Ню Йорк се подготвя за снежната блокада: Рафтовете по магазините са празни, улиците са пусти
Автор: Николина Александрова 14:31Коментари (0)623
Сцена, която напомня на филм за апокалипсис, се разгръща в Ню Йорк, тъй като градът е в състояние на повишена готовност предвид изключително опасна снежна буря, която заплашва да парализира всичко.

Подготовките се извършват с интензивни темпове и с нагласата, че "идва краят на света“.

Рафтовете на супермаркетите се изпразват впечатляващо, като храните с дълъг срок на годност, вода и стоки от първа необходимост изчезват за няколко часа, тъй като хиляди граждани се втурнаха да се снабдят с всичко, което считат за необходимо за дните на блокада.

Градът, който никога не спи, изглежда като че ли е натиснал спирачката. Централните булеварди са с минимален трафик, тротоарите са празни, магазините са затворени, а над небостъргачите витае усещане за ледено очакване.

Властите призовават гражданите да ограничат придвижванията си до абсолютно необходимите, а много компании вече са предприели превантивно затваряне. В същото време социалните мрежи, и по-специално TikTok, са препълнени с видеоклипове, които запечатват трескавата подготовка.

В тази обстановка решаваща роля играе и официалната информация от властите. Кметът на града, Зохран Мамдани, отправи публично послание към гражданите, призовавайки ги да останат в домовете си, да избягват ненужни пътувания и да следват стриктно инструкциите на службите за гражданска защита. Той подчерта, че общината е в пълна готовност, с машини за почистване на сняг, екипи и сили за спешни случаи в готовност, като обаче подчерта, че индивидуалната отговорност е от решаващо значение за избягване на инциденти и проблеми.



