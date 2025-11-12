Ново силно земетресение от 5.9 по Рихтер удари Кипър

© Земетресение с магнитуд 5.9 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в Кипър. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).



Епицентърът на земетресението е бил на 14 км източно от Пафос, Кипър, на 43 км западно от Лимасол, Кипър, на дълбочина 14 км.



Трусът е регистриран в 16:23 местно време.